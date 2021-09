"Estoy un poco nerviosa porque no me encuentro bien", así comienza el vídeo que Madame de Rosa comparte en su última publicación. La influencer Ángela Rozas demuestra en su última publicación que todavía falta mucho camino por recorrer para acabar con el body shaming. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, explica lo que le ha llevado a compartir esta publicación. "Os pongo un pongo en situación. Ayer publiqué una foto mía, de como soy yo, de como visto, de mi cara, de mi cuerpo y he recibido comentarios sobre mi físico brutales". En el vídeo aparecen diferentes capturas en las que se leen algunas de las críticas a las que se ha tenido que enfrentar: "¿No estás demasiado delgada?", "ver la foto me produjo grima", "no es necesario mostrarse así", "me gustaba su estilo, pero presumir de huesos no", "esa delgadez no es bonita", "deberías exponer menos tu delgadez", "hay mucha gente joven que os imita y esto crea serios problemas", "saco de huesos", "no te favorece nada", "te hace falta un puchero", "por qué no te operas el pecho, así la ropa no luce".

Ante la oleada de insultos, Madame de Rosa se defiende. "Yo llevo toda mi vida siendo delgada, desde que nací. De hecho, de pequeña me daban batidos de proteínas para ver si engordaba. Llevo toda mi vida aguantando a gente que porque estás delgada se cree que tiene el derecho de decirte que estás muy delgada. No sé si os dais cuenta de la gravedad de eso. Si fuera al revés, si yo voy a una persona que está gorda y le digo 'qué gorda estás, que horror de cuerpos, que saco de lorzas'... es horrible, ¿a que sí? Es que no se me ocurriría", reconoce.

"Estoy harta de que me digan que proque mi cuerpo es delgado no es un cuerpo real, ¿perdona? Y qué es mi cuerpo, ¿de ciencia ficción? ¿Por qué? ¿Porque no tengo las tetas gordas, porque no tengo curvas? Pues estas tetas pequeñas dieron seis meses de mamar a mi hijo", responde orgullosa. "Hay comentarios que me dicen que debería de cubrir mi cuerpo, que provoco a la gente que tenga trastornos. ¿Os dais cuenta de lo grave que es ese discurso? Que yo tenga que tapar mi cuerpo porque provoco. Y luego hablaremos del bullying, del acoso, del feminismo... Los comentarios que hay en esa foto son demoledores. Muchos comentarios dicen que soy un mal ejemplo, que sois madres... Yo también soy madre, me estáis ofendiendo como madre, como mujer, como ser humano por ser como soy, una persona delgada. Es que parece que he matado a alguien. Ayer estaba leyendo los comentarios y esta mañana os juro que me daban ganas de salir a la calle e ir pidiendo perdón", cuenta visiblemente afectada.

Madame de Rosa en bikini disfrutando de sus vacaciones INSTAGRAM

Por último, no deja pasar la oportunidad de agradecer a quienes le han mostrado el cariño que tanto necesita ahora. "También quería dar las gracias a las personas que ponían cosas bonitas y ponían un poco de cordura a la la mierda que hay ahí escrita".