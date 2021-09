Los fans de María Mendiola, que ha muerto a los 69 años de edad, la recuerdan estos días con pasión y cariño. Ella y Mayte Mateos formaron el dúo Baccara y alcanzaron un enorme éxito internacional a finales de los 70 pero... se separaron en 1981. La vida musical de Baccara duró tan solo cuatro años, 48 meses en los que conquistaron Europa. Entre sus hazañas destaca que figuran en el Libro Guinness de los récords como 'las primeras artistas españolas en conseguir un número 1 absoluto en el Reino Unido', un logro que años más tarde repetiría un gallego muy famoso: Julio Iglesias.

A Eurovisión con Luxemburgo

Con su segundo single, 'Sorry, I'm A Lady lograron más fama, más fans y más éxitos, tanto que en 1978 fueron elegidas para representar a Luxemburgo en el Festival de Eurovisión. Con su ya icónico 'Parlez-Vous Français?' quedaron en séptima posición y, como no, la máxima puntuación les llegó del jurado español. España compitió con José Vélez y quedó en décima posición en un concurso que ganó Israel con otro mítico tema, 'A-Ba-Ni-Bi'.

No ganaron el festival pero su canción fue la que más repercusión tuvo, y siguieron conquistando las listas de éxitos con temas como 'The Devil Sent You To Laredo' o 'Ay, Ay Sailor'... Reinaron en las discotecas, radios, televisiones, periódicos y revistas: unos ensalzaban su carrera, otros celebraban sus fabulosos 'looks', otros aplaudían sus ahora míticas coreografías... y todos las amaban. Por ero su separación fue un disgusto mayúsculo. En 1981, tan solo cuatro años de que Baccara floreciera, emprendieron caminos separados. Ese mismo año, María Mendiola lanzó 'Born Again', trabajo que presentó en Televisión Española.

01.46 min 'Yes Sir, I can boogie', del dúo español Baccara, se convierte en el 'himno' de Escocia para la Eurocopa

Tanto María como Mayte tenían derecho a utilizar el nombre de Baccara y lo hicieron, cada una fundó dúo con otras compañeras (María ha tenido tres compañeras y Mayte ha tenido más de diez compañeras. En Twitter aparecen varias cuentas con el nombre de Baccara y sucedáneos: Baccara Oficial, Baccara Official, New Baccara... Pero Baccara solo hubo una; o dos, mejor dicho. Desde su pelea profesional han vivido en la nostalgia de una década prodigiosa para la música española, sus canciones son carne de karaoke y sus coreografías son 'oro' para sus fans, ¡y eso que bailaban y giraban con micrófonos que tenían cable! Hoy se llora la muerte de María a la vez que se celebra su legado.