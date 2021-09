Tocar la batería es difícil. Hacerlo bien, más aún. Tocar la batería mejor que nadie, y además hacerlo mientras cantas... es una proeza al alcance de unos pocos. En nuestra generación, le ha tocado a Phil Collins. Inconfundible por su genio como compositor y por su talento como músico, Phil Collins ha confesado que la edad está empezando a pasarle factura y es probable que no pueda volver a tocar. Según ha explicado en una entrevista a la BBC, los problemas de espalda lo mantienen sentado en los conciertos junto a su banda, Genesis, y sus manos ya no pueden sostener las baquetas pese a las cirugías que ha acumulado para tratar de evitarlo.

Todo esto es "muy frustrante" para el músico, que no obstante ha dejado tras de sí un legado con el que no muchos pueden medirse. Y que ha sido homenajeado en todo tipo de medios y por todas las generaciones que, al escucharlo por primera vez, quedan absolutamente prendados. Su sonido es grande, profundo, casi místico. Ante la amenaza de que no pueda volver a tocar, un ritmo se nos viene inevitablemente a la cabeza: el del solo de batería de In The Air Tonight. Fue su disco debut, su single debut y su aportación histórica al mundo de la música. Estas son algunas de las ocasiones en las que se ha reconocido como tal.

'In The Air Tonight' en el cine y la televisión Entran el ganador de un Oscar a la mejor canción original Bradley Cooper y el campeón mundial de boxeo Mike Tyson en una habitación de hotel... parece el principio de un chiste, pero es una escena de la comedia Resacón en la que el protagonista no es ninguno de los presentes, sino Phil Collins: "Callad, es mi parte favorita" dice Tyson mientras todo el mundo escucha el famoso solo de batería. La canción es famosa, entre otras cosas, por sus numerosas apariciones en el cine y la televisión. Por ejemplo, en la escena más emblemática de la serie Miami Vice. El tema, oscuro y confesional, sigue sonando de fondo mientras se desarrolla una llamada de teléfono cargada de emociones entre un hombre y una mujer. El protagonista tiene dudas antes de ponerse en peligro para hacer frente a su enemigo y le pregunta: ¿Fue real nuestra relación? Cuando ella responde que sí, el solo de batería marca el impasse en el que este decide hacer frente a su destino. "Cuando entra el golpe climático de batería, Crockett y Tubbs se van, sus mentes ahora focalizadas en la caída inminente de su némesis", dice la Wiki de la serie.

Youtubers reaccionan al solo de 'In The Air Tonight' "Me parece un gran baterista pero, sobre todo, un músico espectacular, teniendo una voz muy particular y siendo un gran cantante. El sonido que les sacaba a sus baterías en el estudio es sensacional, llegando a tener a mi parecer un audio único. No será un baterista super técnico, pero si se ponen a escucharlo detalladamente van a ver que es muy musical y muy sutil para componer las bases de batería, al igual que tiene una gran precisión y tempo, factores que lo convierten en un gran baterista", explica el youtuber Leando Ibañez en uno de sus análisis de baterías. Esta plataforma está plagada de vídeos en los que distintos perfiles se enfrentan a la música de Phil Collins e, incluso, reaccionan a ella por primera vez. "Es literalmente una de las mejores canciones de todos los tiempos. Está en todas las películas, te lo prometo" dice otro Youtuber que le pone la canción en directo a su novia por primera vez. "Es mucho más oscura de lo que pensaba, la música evoca una sensación especial", dice él. En el vídeo en directo, Phil Collins se acerca despacio a la batería. "¿En serio?" dice la chica cuando ve que está a punto de sentarse. Y cuando la toca, pide que vuelvan a poner el vídeo: "Este tío es una leyenda", dicen. Y no importa la edad: incluso los más jóvenes se quedan fascinados cuando la batería entra en esta canción icónica que sigue cobrando la misma vida para las nuevas generaciones que para los primeros que la escucharon en 1981. Según ha explicado el propio Phil Collins, espera que sea su hijo quien decida sentarse tras el instrumento que le catapultó a la fama y para tocar las canciones que su padre ya no puede tocar. Un relevo generacional que sucede a ambos lados del escenario. Este vídeo viral, protagonizado por los youtubers de 21 años Tim y Fred williams, devolvió a la canción su popularidad en las listas: las ventas de In The Air Tonight aumentaron en un 1,110% y subió hasta el número 3 en las listas de iTunes. El vídeo acumula más de 9 millones de visitas.