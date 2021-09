El amor sigue abriéndose paso en el año. Suenan campanas de boda. O más bien, han sonado. Lily Collins se ha casado con Charlie McDowell en una ceremonia de lo más íntima y especial, sacada como de un cuento de hadas. En septiembre del año pasado el cineasta le pidió la mano a la protagonista de la serie Emily en Paris, quien anunció su compromiso en Instagram con una romántica imagen y un mensaje: "He estado esperando toda mi vida por ti y no puedo esperar para pasar nuestra vida juntos". Un año más tarde la pareja por fin ha subido hasta el altar para darse el 'sí, quiero' y han compartido las fotos del enlace en las redes sociales.

Las fotos de la boda de Lily Collins y Charlie McDowell

La felicidad recorre sus caras. La hija de Phil Collins no puede estar más enamorada y embelesada por comenzar una nueva etapa junto a su marido, Charlie McDowell: "Nunca he estado más feliz", escribe en uno de los tres post de Instagram que ha compartido con sus seguidores. En cada uno se puede ver una fotografía diferente, a cada una más bonita. En ambas los novios se miran con dulzura y amor. Ella está guapísima y parece Blancanieves y él, su príncipe. No es en vano, ya que Lily Collins luce un vestido blanco tradicional con manga larga, cuello alto, silueta sirena con cola corta y una capa con capucha de la firma Ralph Lauren.

Lily Collins y Charlie McDowell se han casado en la montaña Lily Collins y Charlie McDowell se han casado en la montaña Cedar & Pines

La ceremonia se ha celebrado en Dunton Hot Springs (Colorado), en un pueblo minero abandonado del siglo XIX reconvertido en un complejo hostelero de lujo en medio del bosque. Entre árboles, ríos, cascadas y los tonos rojizos característicos del otoño que entra ya, Lily Collins ha desvelado que el enlace fue el domingo 4 de septiembre. "Nunca he querido tanto ser ese alguien para otra persona, y ahora puedo ser tu esposa. Oficialmente somos el 'para siempre' del otro. Te quiero más allá, Charlie McDowell", ha escrito la hija de Phil Collins en otra de sus publicaciones.

Lily Collins comparte su felicidad y amor en las redes Lily Collins comparte su felicidad y amor en las redes Cedar & Pines

"Lo que empezó como un cuento de hadas es ahora mi realidad para siempre. Nunca seré capaz de describir cómo de místico ha sido este fin de semana, pero mágico es un buen lugar para comenzar...", ha añadido la actriz de Emily en Paris en su tercer post. La celebración del amor no acaba para este recién y nuevo matrimonio, que esperan pasar toda una eternidad juntos. Y aunque no sabemos cuáles han sido sus votos, Lily Collins le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido: "Me he casado con la persona más generosa, detallista y bella que he conocido. Te quiero", ha escrito por su parte el novio. "Este momento se repetirá para siempre en mi cabeza", ha escrito. Por su parte, el director de cine de 38 años también le ha dedicado un romántico mensaje en sus redes: "En un tiempo de incertidumbre y oscuridad, has iluminado mi vida. Siempre valoraré mi aventura contigo", afirma.

En seguida multitud de famosos han comentado las románticas imágenes de la pareja: Chloë Grace Moretz, Maria Sharapova, Reese Witherspoon, Matt Bomer, Diane Kruger -que anunció su compromiso con Norman Reedus hace unos días-, Sarah Hyland, Ashley Park, Vanessa Hudgens, Simon Pegg y muchos más. Todos ellos les han deseado que sean muy felices en su matrimonio y que dure mucho. Algunos han comentado también que la novia estaba guapísima e impresionante.

Lily Collins y Charlie McDowell se han casado Lily Collins y Charlie McDowell se han casado Cedar & Pines

Lily Collins y Charlie McDowell se conocieron en 2019 a través de las relaciones que tenían en común con Haylie Duff, hermana de Hilary Duff, que ha sido madre en 2021, Rooney Mara y Phoebe Tonkin. Su romance comenzó poco después de que el director se separase de Emilia Clarke, famosa por ser Daenerys Targaryen en Juego de tronos, y de que la actriz rompiera su noviazgo con Jamie Campbell Bower. Desde entonces se han convertido en inseparables y han trabajado juntos en la película Windfall, que se estrena en 2022. Forman un gran equipo y una muy bonita pareja. ¡Viva el amor!