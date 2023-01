Las audiencias con el Papa tienen un rígido protocolo de vestuario, sobre todo para las mujeres: están obligadas a llevar prendas de color negro y a no llevar escote. Además, las mangas tienen que ser lo suficiente 'decentes' como para tapar por completo los brazos y lo mismo ocurre con las faldas que tienen que llevar el bajo por debajo de las rodillas. Pero estas estrictas normas no tienen que seguirlas todas las mujeres. En el mundo hay 6 mujeres que pueden estar vestidas de blanco en las visitas oficiales al Vaticano, en audiencias privadas con el Papa y en las beatificaciones, canonizaciones y misas. Es lo que se llama Privilegio de blanco.

La reina Sofía ha vestido de blanco en el Vaticano para ser recibida por cinco papas: Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco . La reina letizia solo ha tenido una audiencia privada, fue días después de casarse con el príncipe Felipe y se vistió de blanco para conocer al papa Francisco. Solo las reinas españolas pueden llevar mantilla, el resto pueden hacer uso del velo. Doña Sofía lo ha llevado en dos ocasiones pero doña Letizia todavía no lo ha usado.

Anécdotas y excepciones

La primera reina en tener este privilegio, y hacer uso de él, fue la reina Victoria Eugenia. Fue en 1923 en una audiencia privada con el papa Pio XI y la última, por ahora, ha sido la reina Sofia. Fue el 14 de octubre de 2018 delante del papa Francisco en la canonización de Pablo VI.

Existen otras dos monarquías católicas, la de Lesoto y la de Liechtenstein, aunque estas no tienen el privilegio. Por otro lado, las princesas de Nápoles y de la Casa de Saboya pueden hacer uso de este privilegio ya que son consortes del pretendiente al trono. Máxima de Holanda no renunció a la religión católica al contraer matrimonio, pero tampoco cuenta con este privilegio. Y ha habido jefas de estado y primeras damas que no han vestido de negro en las audiencias papales: Mary Robinson y Mary McAleese, presidentas de Irlanda, y Cherie Blair, esposa de Tony Blair, que vistió de blanco para ver a Benedicto XVI.

Los hombres no tienen que vestir de negro pero sí se les pedía frac combinado con chaleco y pajarita de piqué blancos, y a los militares se les exigía llevar el uniforme de gala. Hoy el protocolo es mucho más relajado, y en los últimos años los hombres llevan traje, camisa y corbata, como hemos visto al rey Felipe VI o al príncipe Alberto de Mónaco.