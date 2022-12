Benedicto XVI ha fallecido a los 95 años. El Vaticano alertó de su delicado estado de salud. "Está muy enfermo. Pidamos a Dios que lo consuele y lo sostenga en su testimonio de amor a la iglesia hasta el final", pedía hace unos días el Papa Francisco. Las complicaciones consecuencia de la edad fueron las que le causaron la muerte. Joseph Ratzinger será recordado por muchos motivos, entre ellos, por convertirse en el primer papa en renunciar en 600 años. Tras retirarse de la vida pública, se mudó al convento Mater Ecclesiae en el interior de la Ciudad del Vaticano. Fue nombrado pontífice en 2005, como sustituto de Juan Pablo II. Dos papas muy distintos, cada uno con sus costumbres. A Benedicto era habitual verle con unos zapatos rojos, ¿por que? ¿Qué simbolizan? ¿Quién puede llevarlos?

En 2007, el entonces papa Benedicto XVI fue reconocido como el mejor portador de accesorios del año por la revista masculina Esquire, en gran medida, gracias a unos zapatos de cuero rojo que le gustaba utilizar. Aquel nombramiento fue calificado de "frívolo" por el Vaticano, que no entendía el revuelo. Muchos decían que detrás de esos zapatos estaba Prada, pero fue desmentido. "El Papa, en suma, no lleva Prada sino Cristo", aseguraron. Después se supo que el verdadero artesano que diseñó los zapatos de la discordia fueron obra de un zapatero local, Adriano Stefanelli, quien también se encargaba de arreglárselos. Lo cierto es que la elección de aquel calzado no tenía nada que ver con la moda, sino con la tradición.

El Papa Benedicto XVI en una imagen de archivo ©KORPA GTRES

Este llamativo color no obedece a un capricho estético, se trata de una tradición que data del Imperio Bizantino. Por aquel entonces, el rojo simbolizaba el poder y sólo el emperador, la emperatriz y el Papa estaban autorizados a llevarlo en sus vestimentas. Para la Iglesia católica, el rojo cereza ha simbolizado siempre la sangre de los mártires que dieron su vida por Cristo.