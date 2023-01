Así es el protocolo tras la muerte de Benedicto XVI

La muerte del papa emérito Benedicto XVI es un hecho insólito en más de 600 años. Es el primer pontífice desde 1294 que no muere en el cargo debido a su histórica renuncia en 2013. Los protocolos tras su muerte no han sido como los de sus predecesores por la falta de unas normas sobre cómo organizar los actos tras el fallecimiento de un emérito al no existir un estatuto sobre esta figura.

El funeral que se celebra este jueves ante miles de fieles seguirá el mismo rito que el de un pontífice reinante, como el de Juan Pablo II, y se realizará por el rito Ordo exequiarum Romani Pontificis, tal como establece la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis de 1996, aunque con algunos cambios.

Las exequias comenzarán a las 09.30 horas a las puertas de la basílica, aunque el féretro en el que reposarán los restos del papa alemán saldrá 40 minutos antes del templo, donde han estado expuestos desde el 2 de enero, mientras los asistentes rezan el Rosario.

La ceremonia estará presidida por el papa Francisco, aunque la oficiará tras el altar el purpurado italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio.

Durante la celebración se prescindirá de "algunos elementos", tal y como ha señalado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni. Por ejemplo, no habrá oraciones de las "súplicas finales, las de la Iglesia de Roma y las Iglesias orientales, que son muy específicas del Papa activo", según ha declarado Bruni.

Imagen difundida por el Vaticano de los restos mortales de Benedicto XVI. EFE/EPA/VATICAN MEDIA

El papa Francisco presidirá el funeral Esta será la primera vez en la historia en la que un pontífice presida el funeral de su inmediato predecesor, al que probablemente serán invitadas las máximas autoridades de todos los países. No se prevé que el cuerpo de Ratzinger sea llevado en procesión por la plaza de San Pedro. Bruni también ha indicado que el funeral será solemne pero "sobrio" por expresa voluntad del fallecido. El funeral llega un día después de que cerrasen las puertas de la basílica de San Pedro, donde ha estado expuesto el cuerpo de Benedicto XVI en su capilla ardiente desde el dos de enero. Los restos serán colocados en un ataúd que antes del entierro será introducido en otros dos féretros, que se contienen el uno al otro, siguiendo el mismo rito que con un papa en activo. Además, en el ataúd se introducirán algunas monedas acuñadas durante su Pontificado, la mitra vaticana y el 'rogito', un documento escrito en latín sobre la vida del difunto Papa que será leído durante la ceremonia y que se colocará dentro de un tubo de plomo.

Será enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro Al final de la celebración eucarística del jueves, tendrá lugar la Ultima Commendatio y la Valedictio. El ataúd del Sumo Pontífice Emérito será llevado a la Basílica de San Pedro y luego a las Grutas del Vaticano para su entierro. El lugar indicado por Benedicto XVI para ser enterrado será en la cripta dedicada a los pontífices situada bajo la basílica vaticana, como ya reveló a su biógrafo, Peter Seewald Dos días antes de que su renuncia fuera efectiva, el 26 de febrero de 2013, el entonces portavoz vaticano, Federico Lombardi, anunció que tendría el título de 'papa emérito' o 'Romano Pontífice emérito', que seguiría siendo 'Su Santidad Benedicto XVI', que vestiría una sotana blanca más sencilla, sin la pequeña capa o 'esclavina' sobre los hombros, y que no llevaría el anillo del pontífice, sino uno de obispo. Esto no estaba escrito en ningún documento.