Adiós a los rumores de crisis en pareja. Kylie Jenner y Travis Scott no han roto y además dejan claro que siguen adelante con su proyecto familiar. El pasado 20 de agoto el equipo de TMZ daba la noticia del nuevo embarazo y enseguida la mayoría de los medios internacionales, ellos ellos PLAYZ, de RTVE, se hacían eco de la noticia. Pero no hub confirmación. Hasta ahora. Y, cómo no, se ha hecho vía Instagram, con un 90 de segundos de duración que está arrasando. Kourtney Kardashian, hermana de Kylie, ya ha comentado el vídeo: "Estoy llorando, ¡esto es tan hermoso! Mi bendito ángel, hermana", dice. Travis Barker, que si no hacemos caso a los rumores sigue saliendo con Kourtney, se suma a las felicitaciones con unos emoticonos.

La influencer y empresaria, una mujer de éxito en los negocios, y el famoso rapero ya tienen una niña, que se llama Stormi Webster. El 1 de febrero de 2021 cumplió tres años y ya sabe que pronto aumentará la familia y tendrá un hermanito o hermanita para poder jugar.

Kylie y Travis 'pasan' de comunicados y declaraciones a los medios y han vuelto a hacer las cosas a su manera. Los rumores del embarazo salieron justo cuando se vieron las imágenes de la fiesta con la que Kylie celebró su 24 cumpleaños, porque solo aparecía sentada, ocultando su barriguita. Los medios dejaron de rumorear sobre la situación que atravesaba la pareja y se centraron en el entorno de ella, para intentar leer entre líneas en los posts de Instagram. Pero no hubo suerte. Para evitar que se siguiera hablando sin saber nada de nada, Travis y Kylie han publicado este vídeo en el que se pueden ver distintas fases del embarazo: la prueba de embarazo con el predictor con la palabra 'positivo', al rapero abrazando la tripita de Kylie, momentos con Stormi Webster, visitas al ginecólogo, el momento en el que se lo cuentan a la madre de ella, Kriss Jenner... Instantes de felicidad, una palabra que para muchos lleva a otra: boda. Hay niños que vienen con un pan debajo del brazo pero... ¿Vendrá este niño, o niña, con un anillo de compromiso?