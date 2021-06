Lunay: "A Kylie Jenner le encanta mi música"

Con tan solo 20 años, muy pocos pueden decir que ya han cumplido su sueño. Lunay (@lunay) es uno de ellos. El artista puertorriqueño ha conseguido revolucionar la escena internacional y ser uno de los artistas más escuchados del mundo.

Acaba de estrenar "El Niño", su segundo álbum, porque, a pesar de todos los éxitos conseguidos, él no ha dejado de serlo. El disco se lanzó el pasado día 21, del año 21, del siglo 21 y justo cuando Lunay está a punto de cumplir 21 años. Nada es casualidad.

Con motivo de este esperado estreno, nos recibe a las 10 de la mañana en Puerto Rico. "Me habéis hecho madrugar", confiesa el artista. Con él charlamos sobre "El Niño", drill, su colaboración con Anitta y su gira por España.

P.- ¿Por qué “El niño”?

R.- Pues porque ahora mismo me siento un niño, trabajé todo esto siendo un niño y desde que empecé mi carrera siempre he sido un niño soñador. Yo quería seguir cumpliendo cosas, seguir cumpliendo edad, pero mirar para atrás y decir "Ok, este es el disco que yo le dejé a mis fanáticos siendo un niño". Así que por eso principalmente.

P.- Llevas desde los 14 años haciendo música, ¿qué queda de ese niño que subía vídeos a Facebook y YouTube cantando?

R.- Siguen quedando las mismas ganas de comerme el mundo, de viajar, de seguir logrando mi sueño y de ser una inspiración para otros chamaquitos y otros jóvenes que quieren cantar o que tienen una edad como la mía, que quizá no son tan grandes y piensan que no lo van a poder lograr. Yo estoy aquí en representación de ellos.

"Quiero ser una inspiración para los que piensan que no lo van a lograr" P.- Siempre le das las gracias a tus padres, pero especialmente en el disco en el que incluso les dedicas un par de líneas. R.- "Gracias mamá, gracias papá por todo lo que me disteis". Mis papás cuando escucharon eso me escribieron rápido agradeciéndome, pero yo siempre les debo todo a ellos. Ellos son los que me dieron la vida, los que siempre apoyaron mi carrera y no tuvieron un "no" para mí. Así que les dediqué unas líneas en el disco para que las escuchen y se acuerden de mí. P.- En el vídeo "Le gusta que la vean" te he visto de socorrista, medico, mecánico, policía, ¿qué te hubiese gustado ser si no fueses cantante? R.- Si no hubiese sido cantante, me hubiese gustado ser futbolista o ser motociclista profesional de motocross. Soy bien extremo, me encantan los deportes de riesgo. P.- Aunque no te ha hecho falta porque ya has cumplido tu sueño: ser artista. ¿Qué 3 metas dirías que ya has alcanzado? R.- La primera es trabajar con Daddy Yankee, que nunca lo vi imposible pero siempre fue un sueño y me motivó para trabajar duro; cantar en el Choliseo de Puerto Rico, que es una plaza sumamente difícil, y Zion y Lennox me dieron la oportunidad; y la tercera es sacar un disco en plena pandemia y que la gente lo reciba con tanto amor. P.- Ahora es extraño ver que un artista saque un ábum y no un single. ¿Crees que sigue teniendo sentido lanzar un disco hoy en día? R.- Yo digo que sí. Es importante, el contenido y las canciones que le va a dar al público va a conectar, claro que sí. Ahora mismo es normal que se necesite música y contenido para cuando abran los shows todo cambie. P.- Por ejemplo en el álbum, la canción "El Niño" ya no es reguetón, es más bien un drill, ¿vas a seguir explorando otros estilos? R.- Me encantaría seguir pues haciendo este tipo de temas, como este de drill, así que van a seguir escuchando más flow de Lunay. Tanto el drill, trap y en otros géneros también.

"Seguiré explorando otros estilos" P.- Aquí en España, el drill está pegando fuerte, ¿crees que el reguetón ya ha llegado a su peak? R.- Mi opinión es que el reguetón nunca va dejar de seguir creciendo. Puede haber otros géneros, pero el reguetón es algo tan fuerte como para que se quede aquí, se necesita. Yo siempre digo que todos los días sigue llegando a países y a gente nueva. Yo sé que va a durar mucho reguetón. P.- Pase lo que pase en el futuro, de momento tu canción con Anitta ya lo esta petando, ¿cómo os conocisteis? R.- Nosotros teníamos muchas ganas de colaborar entre ambos y se dio la oportunidad de vernos en Miami, fuimos al estudio y, desde que yo le puse el tema, ella me dijo "¿dónde hay tirar? que esto me encanta". Así que gracias a Anitta por la oportunidad, que esto está rompiendo y por ahí viene el video. P.- Muchas lunáticas se han fijado y han dicho en redes que hay demasiada tensión sexual entre Anitta y tu, ¿a ella la dejas en visto? R.- No, no, yo no la dejo en visto. Yo no soy malo (risas). P.- En otro de tus temas dices "hasta las Kardashians me tiran", ¿es verdad? R.- Bueno, es una cosa que dije más bien para la ley de la atracción, pero tengo un allegado que ya me ha dicho que a Kylie le encanta mi música así que "hasta las Kardashian me tiran y no es mentira". P.- Hablando de la ley de la atracción, tú mismo dices que todo lo que has conseguido ha sido gracias a tu fe. R.- Exactamente. Pues mira, por ejemplo, desde muy pequeño siempre quise hacer una película, entonces me la pasaba viendo películas y pensando y soñando. Hace como tres semanas tuve la oportunidad de salir en mi primera película con un actor súper gigante, así que es la ley de la atracción más que la fe.