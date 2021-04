Rosalía se vuelve a quejar del algoritmo: "Enséñame lo que no me suele interesar y aprenderé algo nuevo"

La catalana lo ha vuelto hacer. Esta no es la primera vez que Rosalía alza la voz en público, en esta ocasión a través de su cuenta de Twitter, para denunciar, a su juicio, la mala praxis del algoritmo musical. En este caso, Rosalía ha manifestado su descontento con los sistemas de recomendación de las redes y algunas plataformas de contenido, como Spotify o Youtube.

“El algoritmo es un aburrimiento

Para qué quiero que me sugieras solo lo q ya tengo predisposición d ver? Enséñame lo q normalmente no me suele interesar así aprenderé algo nuevo lol“ — R O S A L Í A (@rosalia) April 12, 2021

Sabemos que Twitter, igual que otras redes, te muestra siempre el contenido de aquellas personas a las que sigues. Así como, Instagram o Youtube, que están programadas para presentarnos series, películas, canciones, posts o vídeos en base a nuestros gustos y al tipo de contenido que hayamos consumido previamente. Lo que lo vuelve todo una espiral endogámica, algo que tiene a Rosalía muy descontenta.

“Mira yo te enseño esto que la he sacado esta semana :)https://t.co/xrAgrVQip2“ — Mario Jefferson ���� (@MarioJefferson) April 12, 2021

De forma que la artista ha usado el altavoz de Twitter para pedir que le muestre aquello que no conoce, y así poder aprender "algo nuevo". Ante esta denuncia pública, han sido miles los tuits de apoyo que ha recibido por parte de otros tuiteros, algunos incluso han aprovechado el reclamo de Rosalía para mostrarle su arte. Entre las respuestas, encontramos a Mario Jefferson, exconcursante de OT, que quiso mostrarle su último lanzamiento "Agua de coco". También el rapero Tim Low, quien ha sabido aprovechar el momento para compartir con Rosalía y con el mundo su tema "Manhattan".

Han sido muchos los que le han dado la razón a la cantante, pero también ha habido quien comentó que el sistema de recomendación no funciona tal y como dice, ya que les aparece su contenido y ellos no la siguen o ni siquiera les gusta. Por otra parte, sus seguidores no han querido dejar pasar la oportunidad de pedirle nueva música y que les dé algún adelanto de su último trabajo.

“Ya lo hace. Usted, por ejemplo, aparece cada dos por tres aunque ni la sigo ni tengo el menor interés en su trabajo, dicho sea desde el respeto. Igual con otros cantantes, deportistas, actores... lo que no suele sugerirme es gente realmente interesante. Siempre distracción banal.“ — Lope de Vega 2.0 ��️ (@lopedevegac) April 12, 2021