Aunque su música es considerada como divertida, despreocupada e incluso alegre, Playboi Carti cuenta con influencias de raperos tales como Gucci Mane, Young Thug, A$AP Rocky o Lil Wayne. Sin embargo, el intérprete es conocido por desarrollar la técnica "Baby Voice Carti", caracterizada por modular la voz hasta alcanzar los tonos más agudos mezclándolo con pronunciaciones poco claras y cadencias "frenéticas".

Aún se desconoce si Carti y Rosalía formarán parte de un tema conjunto, pero todo hace presagiar que sería una realidad más que posible: hace unos meses pudimos ver a la española metida en los estudios de grabación, rasgo que evidencia que se encuentra sumergida de lleno en la creación de un nuevo disco; además, la "pillada" de Playboi y Rosalía saliendo de un local del que son asiduas Kylie Jenner o Sofía Richie ha permitido que varios usuarios especulen sobre la posibilidad de que haya sido la pequeña de las Kardashian quien haya servido de nexo entre ambos. ¿Veremos próximamente una collab entre ellos? ¿O son solo dos amigos que han sido capturados por los paparazzi mientras se divertían?

“Playboi Carti and Rosalia spark dating rumors after attempting to go incognito while exiting restaurant after enjoying dinner together. https://t.co/XTki8ftWQU“