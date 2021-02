El casi beso de Bad Bunny y Rosalía se convierte en el meme de moda

Hace mucho que no veíamos a Rosalía en directo, y gracias a Bad Bunny la pudimos ver y escuchar en uno de los programas más míticos de Estados Unidos, Saturday Night Live. La actuación fue épica, y no solo por la increíble sincronización de voces entre Bunny y la catalana, sino por la química que ambos desprendían sobre el escenario y que dió lugar a un acercamiento que estuvo a escasos milímetros de convertirse en beso. Finalmente no ocurrió, pero ese "casi beso" se ha viralizado y está dando para miles y miles de comentarios y memes en redes. El propio Ibai Llanos ha sido uno de los primeros en hacerse eco de este momentazo de la actuación.

Saturday Night Live El legendario programa de humor se basa en los sketches de sus invitados. Cada semana un famoso se convierte en host (el anfitrión) que conduce la gala y protagoniza varios sketches con otros invitados (también famosos). En esta ocasión, el elegido fue el actor Regé-Jean Page, nuestro querido duque de Hastings en la serie de Netflix Los Bridgerton. Y después llegó el turno de Bad Bunny, al que también tuvimos la ocasión de ver actuar en uno de los sketches. Pero en realidad lo que el público presente alabó, además del buen hacer y el humor de Regé- Jean, fue la actuación musical de Rosalía y Bad Bunny, uno de los momentos más espeados y aplaudidos de la noche. “Me estoy meando pic.twitter.com/l7IQcxAOtx“ — Lucas �� (@BlowingStories) February 21, 2021