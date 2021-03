¿El algoritmo musical discrimina a las mujeres?

Detrás de los rostros femeninos más reconocidos de la música también hay toda una industria donde las mujeres aún no son tratadas en igualdad de condiciones que sus homólogos. Es de sobra conocido la falta de paridad en las programaciones musicales de los festivales, la desigualdad salarial o la denuncia del techo de cristal. El machismo, al igual que en ocurre en otras industrias, está muy presente en la música. En la semana de la mujer, rescatamos algunos datos que evidencian el sesgo que se aplica desde el algoritmo que aplican plataformas como Spotify o Youtube.

Algo que en su día ya mencionó Rosalía en una entrevista que concedió a los Billboard: “Un remix en el que la mujer es la main, porque claramente tiene más tiempo en la canción que el resto de hombres participantes, pero luego hay artistas grandes que tienen muchos números y que por algoritmo interesa que ellos estén como main y ella como featured. Eso hace que ellos tengan todo el beneficio mecánico de las proveedoras digitales pero ella no lo tenga."

Esta desigualdad de género en la industria de la música internacional se expande a todos los sectores dentro de uno de los negocios más importantes del mundo: discográficas, festivales, premios, salas de conciertos, productoras musicales… y ahora también el algoritmo.

Hablamos con la experta en inteligencia artificial y algoritmos, Nuria Oliver, para que nos aclare si Rosalía y otras mujeres dentro de la industria tienen razón en sus denuncias. Ella es doctora en Inteligencia Artificial por el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), cofundadora de la Asociación Europea de Inteligencia Artificial y, desde finales de marzo, Comisionada por la Presidencia de la Generalitat Valenciana en Estrategia de Inteligencia Artificial. En resumen, una de las mujeres investigadoras en informática más citadas en nuestro país.

P: ¿Qué significa una discriminación algorítmica?

R: Normalmente se define un atributo protegido que puede ser: el sexo, la edad, la raza… Suelen ser categorías sensibles. Un algoritmo se considera que discrimina en función del valor de ese atributo protegido que se comporta de manera diferente para ejemplos que en todas las otras dimensiones serían iguales. Eso quiere decir que está tratando de manera desigual a los datos simplemente por tener valores diferentes en ese atributo protegido. Eso es un fenómeno que está demostrado empíricamente en muchos ejemplos.

R: Al final hay un algoritmo que es el que está decidiendo lo que tú ves. Ese algoritmo, en la inmensa mayoría de los casos, está entrenado para maximizar la probabilidad de que lo que te recomienda sea lo que clicas. Porque lo que las plataformas quieren es que tú pases el máximo número de tiempo posible usándolas. Partiendo de esa base, u n artista independiente del que apenas hay información va a ser muy difícil que el algoritmo lo recomiende porque no tiene información para saber si la gente va a clicar ahí o no . El problema es que los algoritmos aprenden de la información histórica, aprenden del comportamiento de la gente en el pasado. Suelen tener un sesgo hacia lo que ya es popular. ¿Qué pasa con los artistas nuevo? Que no hay información sobre ellos y de nuevo si el algoritmo no tiene en consideración una dimensión de novedad entonces va a recomendar lo que ya es popular. Es muy difícil romper esa burbuja de la popularidad si no hay detrás un incentivo económico para promocionarla, que es lo que hacen muchas veces; pagan para que se promocione y aparezca arriba en las recomendaciones. Porque hay ese sesgo de que primero el contenido promocionado. Si tú eres un artista independiente tampoco tienes mucho dinero para patrocinar tu propio contenido. Las grandes discográficas si lo tienen, pero patrocinan a lo que les interesa. Entonces es muy difícil romper esa barrera.

R: El algoritmo no ha sido diseñado para ser machista . No es que haya un programador que diga: si tiene nombre de mujer elimínala. Lo que sucede es que la realidad subyacente no es simétrica con relación al sexo en muchas disciplinas y los algoritmos aprenden de los datos. En los últimos años ha empezado a medirse el hecho de que efectivamente pueden tener sesgos y pueden estar perjudicando a ciertos grupos con ciertos atributos protegidos como el sexo, la raza, etc. Desgraciadamente los datos que hay serán que el 90% de los artistas en la categoría musical de Rosalía son hombres. Me lo estoy inventando, pero se puede sacar la estadística. Entonces claro, el algoritmo lo que hace es que ve ejemplos de lo que la gente consume y ve que el 90% son hombres. No es que sea machista, es que lo ve y dice pues por probabilidad recomienda un hombre. Por eso el algoritmo se debe modificar, para contrarrestar el sesgo.

Si yo ahora te digo que cierres los ojos y te imagines a una persona cuyo trabajo es programar, probablemente no te imagines a alguien como yo, sino a un chico con gafas, gordito en un sótano haciendo cosas raras y con pocas habilidades sociales. Ese estereotipo no es atractivo para nadie y es un estereotipo que no se corresponde con la realidad. Pero tampoco se corresponde con la realidad el estereotipo de en qué consiste el trabajo de ser programador. En realidad ser programador te permite trabajar en cualquier sector, pero eso no es lo que se comunica. Además, también hay estereotipación con respecto a cómo se enseñan las carreras técnicas. Tienen una metodología y unos currículums muy masculinos. Luego hay también acciones relativas a combatir nuestros propios sesgos de género. Todos y todas sufrimos un sesgo de género, éste nos hace infravalorar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres. Esto hace, por ejemplo, que chicas que tienen los mejores expedientes en los institutos decidan no estudiar una ingeniería o informática porque tienen fama de ser muy difícil y se piensan que no van a ser buenas . Porque se aplican ese sesgo de género a ellas mismas.

R: Tenemos que luchar el cuádruple para estar, y aún así, casi que ni consigues estar. El tema del algoritmo en concreto lo veo más culpa del sistema capitalista. Uno tiene éxito, pues lo posicionan mejor. Uno tiene más views y el algoritmo encima lo sube más. Y es como, no, dadle más a los pequeños. ¿Qué pasa que porque no te vean tanto, porque no has pagado miles de euros por estar ahí, ya no puedes llegar? Porque esa es otra. Los anuncios de Youtube se pagan. Sé de artistas que pagan miles de euros en anuncios de Youtube para que su tema nada más salir tenga millones de reproducciones. Eso hace que te posicionen lo primero. Al final si tú no pagas, no te ve nadie el videoclip. Por ejemplo, yo en un tema mío puse 500 euros y eso te da unos 8.000 clicks por estimación. Pero también es contraproducente porque si dejas de pagar, el algoritmo lo sabe y dice oye: tú a mi me has pagado, vuélveme a pagar. Entonces te mueve mucho menos y en Instagram pasa lo mismo. Pero sí, si quieres jugar o competir en la industria mainstream tienes que tener mucho dinero detrás . Todo es un monopolio de intereses. Se compran seguidores, se compra hasta colaboraciones. Pero bueno es una manera de la industria para ser popstar. Luego está el camino independiente que se construye poco a poco.

"Hay un problema estructural de tener que hacer todo por y para tener éxito"

P: ¿Acabarán las mujeres haciendo más cosas con hombres o para hombres por el hecho de tener más repercusión?

R: Eso sería moverse por el poder. Quien se quiera mover así en su vida, quien quiera hacer todo para venderse por conseguir fama, éxito y dinero, que sepa que se está moviendo por el poder y por este sistema. Si quieres jugar a ese juego, juega. Yo no voy a jugar. Yo, por ejemplo, nunca he hecho ningún featuring con un hombre, menos con John Gray, porque yo luego no distingo entre hombres y mujeres. Pero hay un problema estructural de tener que hacer todo por y para tener éxito. Para mí el éxito es el de uno mismo, el de hacer las cosas como queramos y ser libres. Siempre siendo fieles a nosotras mismas. Pero si te apetece hacer una colaboración porque es tu amigo o te gusta lo que hace, hazlo. Pero no lo hagas por el algoritmo o porque él es más famoso que tú. A mí me ha dicho mucha gente famosa de hacer featuring conmigo y yo no he querido. Podía haberlo hecho y seguramente ahora tendría muchos más seguidores. Porque los mensajes que dice, su música o su manera de ser no me late. No lo voy a hacer por la fama. Al final veo que la industria todo el mundo hace con todo el mundo porque tiene más seguidores, porque tiene más éxito.

P: ¿Qué papel juegan aquí las discográficas?

R: Hacer con este me conviene y ahora con este otro… No lo conozco de nada, no me gusta su música, ni la he escuchado en mi vida, pero lo voy a hacer porque es el objetivo de tal discográfica. Para que a mí me guste alguien y su música a lo mejor no es ese que me ponen en el objetivo la discográfica. En conclusión, todo se mueve por intereses. Luego también depende de a quién le chupes el culo. Cuando a mí me pasó lo de “Lo malo”, se pusieron como sanguijuelas, me salieron amigos hasta de debajo de las piedras. Todo el mundo me llamaba, todo el mundo quería colaborar conmigo. ¿Dónde está toda esa gente ahora? Yo no era feliz. Me decían todo el rato: ahora tienes que hacer esto, ahora te vamos a mandar a Miami, ahora vas a hacer esto con este… No, no, yo no voy a hacer nada de esto porque yo necesito sentirme cómoda, colaborar en eso, admirar eso. Yo quiero ser dueña de mi música y controlar mi carrera.