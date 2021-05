No hay lunes que se precie que no sea objeto de debate. "Jornada de reflexión", lo llaman algunos. Y nada más lejos de la realidad. ¿De qué nos sirven si no es para hacer balance de todo lo que ha ocurrido el fin de semana anterior? En este caso no se trata de nada personal, ni siquiera de un gran hito que haya marcado a cualquiera de las redactoras de PlayzTrends. Es más bien una curiosidad que ha llamado la atención del equipo y que pasamos a desgranarte a continuación: ¿qué hace Rauw Alejandro en Madrid? Por si no te habías dado cuenta, el intérprete de "Todo de ti" subió unas instantáneas a modo de galería en sus redes sociales donde evidenciaba que se encontraba en la capital.

“Algo fuera de aquí ✨�� pic.twitter.com/GMbJqFWmWT“ — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) May 27, 2021

A priori pueden parecer imágenes cualesquiera. Vaya, las típicas que nos hacemos de vez en cuando al subir a uno de los edificios más altos de nuestro entorno -y quien no lo haya hecho, que tire la primera piedra-. El skyline siempre es buen fondo para cualquier imagen, así que no es de extrañar que Rauw haya hecho alarde del que se encontraba tras él. Sin embargo, ninguna de sus fotos pasaron inadvertidas. Y no solo porque el puertorriqueño volvía a mostrar orgulloso su nuevo look, sino porque se vislumbraba algo tan característico de Madrid como es el pirulí de RTVE.

Ante esto dirás vale, puede que lo sea o... puede que no. Pero recuerda que PlayzTrends está alojada en la mismísima Torrespaña y que un dato así no podía pasar desapercibido en la redacción. Así que dicho y hecho, ¿por qué no comprobarlo? De primeras puede resultar complicado geolocalizar a la antigua a una persona que solo ha compartido una imagen en sus cuentas de Twitter e Instagram. Pero... ¿para qué existe Google Earth? Con un simple vistazo y teniendo en cuenta la perspectiva del tiro de foto, rápidamente podemos comprobar que los edificios que salen tras él se corresponden a la zona de Retiro.

Descubrimos por dónde ha pasado Rauw Alejandro en su periplo por Madrid PLAYZ

Como se observa en la imagen, una de las edificaciones que aparece a la izquierda de Rauw llama poderosamente la atención. La vista de pájaro deja claro que el artista se encuentra en un edificio próximo y que está a bastante más altura que el de al lado. Y no, no estamos locas si te decimos el porqué de esta ubicación. Y es que con un fácil chequeo de sus últimos stories, comprobamos que el intérprete pasó por El Retiro de Madrid tras publicar un pequeño vídeo donde grababa, al más puro estilo voyeur, a una pareja algo más cariñosa de lo normal en un sitio tan público como este parque tan emblemático de la capital. Así que solo hacía falta tirar de Google para localizar una forma geométrica tan peculiar como la que aparece a su lado. Y listo: según nuestras pesquisas, Rauw pudo estar la tarde del viernes en la Torre del Retiro de Madrid. Y a más de un usuario no pasó por alto su estancia en España.

“Rauw en Madrid? �� Habrá que ir en su búsqueda �� https://t.co/Z60lLc3s1I“ — Juanma ☜ (@JuanmaFCB1O) May 27, 2021

“No tengo tanta suerte en la vida como para tropezarme con Rauw en Madrid �� https://t.co/mxEeroZTEA“ — Maira Luisa (@LaMairaLuisa) May 27, 2021

“NO ANDARÁS TU POR ESPAÑA MADRID VERDAD RAUW ✌�� @rauwalejandro“ — AA-. (@Sayag14) May 28, 2021

Es posible que se te haya pasado por la cabeza la probabilidad de pensar en que la imagen puede no ser de este mismo fin de semana y haber tirado de archivo. En Playz también nos hemos hecho esa pregunta, así que hemos contactado con varias personas que se alojan en el edificio y parece que, de haber sido real, su visita fue muy discreta porque nadie supo nada sobre Rauw de viernes a domingo. ¿Está jugando al despiste? Hace nada publicaba "Tiroteo Remix" con el español Marc Seguí y muchos siguen empeñados en que la unión que le vincula a Rosalía sigue más viva que nunca. Muestra de ello sería el story que compartió la catalana donde mostraba la canción que estaba escuchando en ese momento: "Todo de ti". El tema que Rauw ha llevado por medio mundo y que hace saltar las alarmas, aunque él se encargue de despistarnos con su último tuit: ¿está colaborando con otro artista español?

“otraa nocheee en Miami ��“ — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) May 30, 2021