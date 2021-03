¿Puede llegar a ser el "PEGAO" un género musical?

¿Ha nacido un nuevo género musical? ¿Es el "pegao", además de un adjetivo muy usado en América Latina, un estilo musical en sí mismo? Nadie puede negar que la música urbana no para de crecer en nuestro país y fuera de él. Precisamente de ahí, de esa tendencia, nos llegan términos que hasta ahora no conocíamos o que no usábamos. La novedad es "el pegao" como género musical que engloba a artistas de la talla de Rosalía, Ana Mena, Morad, Camilo, Bad Gyal, Rawl Alejandro o el propio C. Tangana.

El triunfo del reguetón y los géneros latinos es innegable. Lo vemos cada vez que entramos en el top 50 de nuestro Spotify, y mínimo 40 temas pertenecen a la música latina. En su día Bad Gyal ya acuñó la frase "La más pegá de España", y es que poco a poco vamos interiorizando en nuestro diccionario habitual expresiones latinas como consecuencia directa de la música que escuchamos.

Puede que no seamos todavía muy consientes de ello, pero de este fenómeno ya habló en su día C.Tangana en su tema "No te pegas": "Os he vuelto a meter en el underground (Tos' pa' dentro otra vez) ¿Enserio habéis dicho que estáis pegaos'? (Ya; no puede ser, no puede ser)", decía la letra de su canción.

Y es que "Pegao" es en realidad una expresión latina que podría traducirse por algo que tiene mucho éxito. Cuando se refiere a artistas, se utiliza para mencionar a los más escuchados como "los más pegaos". A raíz de este origen, Spotify ha decidido lanzar una nueva playlist con el nombre de "PEGAO" donde estarán los temas de más éxito a nivel internacional. El nuevo tag de Spotify incluirá numerosos estilos musicales: desde el reguetón, hasta el trap, pasando por el rap. Una forma de englobar los temás urbanos que más lo están petando en una sola lista.

“Desde hace ya varios años la música urbana domina la escena. Primero con el reggaetón y luego con el trap, que se convirtieron en imprescindibles en las listas de millones de usuarios en España”, afirma Melanie Parejo, Head of Music para el sur de Europa de Spotify. “Hoy, con ‘PEGAO’, damos voz a un movimiento artístico de la música urbana que no para de crecer, basado en canciones y artistas que no siguen reglas, que expresan las emociones sin filtros y que buscan conectar con su público de una forma auténtica”.

Ya lo dijo Bad Gyal en su momento. Para la catalana, ‘PEGAO’ también significa “decir lo que piensas tal y como lo sientes, ser auténtico y usar ritmos frescos que enganchan y que hacen bailar a todo el mundo”.

Spotify anuncia que en esta playlist vamos a encontrar todo tipo de temas: desde “No Me Conoce (Remix)”, de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny; “LA CANCIÓN”, de J Balvin y Bad Bunny o “Nunca estoy”, de C. Tangana.