¿Quién decía que la pandemia impedía celebrar conciertos? Es cierto que no tal y como los conocíamos, pero Bad Bunny no quiso desaprovechar uno de los mejores años de su carrera y decidió sorprendernos con uno de los shows más grandes que vivíamos durante 2020. Fue a lo largo y ancho de las calles de Nueva York y contó con invitados como Sech o J Balvin. Un evento que pudo seguirse en streaming y que se convirtió en uno de los más vistos de la era pospandemia.

"Buenas noches a todos y a todas. Quiero darles a todos las gracias por el cariño, por tanto amor y por tanto apoyo. Respeto a todas las personas que han sacrificado sus vidas por la salud de esta ciudad. También gracias a todos los latinos por hacerme quién soy. A todos los que están en sus casas, a todas las personas que lo han seguido en redes sociales. Espero que hayan pasado un ratito chévere. Con mucha fe, les digo que vienen cosas buenas, lo presiento. Sé que estamos pasando por momentos muy difíciles, pero tengo la esperanza de que haciendo las cosas de corazón, con el alma y con pasión vamos a seguir hacia adelante", agradecía después del concierto con su discurso.

Y no contento con todo lo que estaba consiguiendo, el Spotify Wrapped de finales de año evidenciaba algo que no sorprendió a los usuarios que venían siguiendo sus últimos movimientos: Bad Bunny ya se había convertido en el artista más escuchado a nivel mundial durante 2020. Un reconocimiento que lo alzaba como el primer intérprete de habla hispana en conseguirlo y que marcaba un nuevo récord en su carrera.

“We’re kicking off #2020Wrapped by surprising Bad Bunny with the good news: @sanbenito is @Spotify’s most-streamed artist of 2020! �� Listen to the full reveal on the “For the Record” podcast. https://t.co/krzYkt4mpZ pic.twitter.com/WgRUbpYRJu“