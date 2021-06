Lady Gaga tiene preparada una buena para este año. Es el décimo aniversario de su segundo álbum, Born this way, que lanzó el 23 de mayo de 2011 y que la asentó como una de las principales cantantes de su generación. El CD se convirtió en platino después de venderse más de ocho millones de copias en todo el mundo y ahora la cantante quiere celebrarlo por todo lo alto, con una nueva edición de su álbum donde varios artistas versionarán las canciones. La gran sorpresa del pastel se ha descubierto hoy mismo cuando Kylie Minogue ha versionado la canción apertura del álbum: "Marry the night". No sabemos aún si habrá colaboración musical entre ambas artistas a futuro, pero la cosa promete.

Lady Gaga celebra los 10 años de Born this way con un CD muy especial

Durante muchos meses ha habido rumores por doquier de quiénes serán los artistas que versionarán las canciones de Born this way para su nueva versión, Born this way reimagined: The tenth anniversary, un álbum recopilatorio de Lady Gaga donde otros artistas cantan las canciones de su CD. El primer lanzamiento fue la versión de "Judas" realizada por la cantante Big Freedia, que ya acumula más de 260000 reproducciones en Spotify y el segundo, Orville Peck con "Born this way". Pero la gran sorpresa ha llegado esta misma mañana cuando Kylie Minogue subía su propia versión de "Marry the night".

Esta versión de la canción está producida por Biff Stannard y Duck Blackwell, encargados de "Say something", una de las canciones favoritas del público de Minogue. En ella no ha participado Lady Gaga, pero Kylie le ha invitado a hacerlo con un divertido vídeo en las redes sociales donde escribe: "¿Tienes algo que hacer esta noche, Gaga?". Y claro, los fans han desfallecido al instante volviéndose locos por poder disfrutar de una colaboración musical entre ambas cantantes, sobre todo cuando la respuesta de Lady Gaga fue con unos emojis de unas lunas.

Lo que no está muy claro aún es si este álbum especial es idea de la propia Lady Gaga o de su discográfica. Sea como sea, las apuestas están más que servidas y los fans no dejan de especular con quién podrá ser artista que publique la próxima versión de una de las canciones de Gaga o qué tema será versionado.

La versión de Kylie Minogue ha sido acogida con mucho aprecio, ya que está impecable y perfectamente ajustada a su propio estilo: el electro pop que ella siempre ha llevado por bandera. La artista se ha mantenido vigente desde los años 90 y sigue creando canciones con este tipo de sonidos, siendo una de las grandes divas del pop hasta nuestros días.

¿Conseguiremos ver juntas a Lady Gaga y Kylie Minogue sobre el escenario? ¿Querrá Madonna colaborar en el especial de Lady Gaga? De momento no sabemos mucho y solo nos queda esperar qué nos tiene preparados Lady Gaga para el décimo aniversario de su álbum Born this way.