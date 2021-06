Muchos recordamos a Javi Cantero por aquella canción que tanto sonó en los 2000. El chico de Cuanto más acelero ha crecido y ha cambiado, y su faceta musical también. El hijo del Fary ‘se baja de aquella moto’ y ahora nos presenta su nuevo proyecto Las Alas del Alba.

El artista se ha citado con RTVE Digital para hablarnos de este nuevo EP que consta de seis temas muy dispares entre sí y de los que el propio artista recomienda escuchar de principio a fin para entender la obra completa.

Javi Cantero estrena Las Alas de Alba y nos asegura que este trabajo es fruto de todo lo que ha vivido hasta ahora: “Surge de las vivencias que tiene cada uno, de lo que te va dando la vida, sale de lo que llevo dentro. A la hora de crear y a la hora de componer me gusta sentirme muy libre y expresar las cositas que lleva uno dentro”.

Respecto al nombre, Las Alas del Alba, Javi nos confiesa que se ha inspirado en su momento favorito del día: el amanecer . Un estado de ánimo según él, que refleja en su música: “ Soy muy amante de la noche y del alba, del amanecer. Me encuentro muy bien en ese estado . En este tema en concreto que es el primero que abre el disco, entra en un estado muy relajado y de repente como que la cosa se cabrea un poco”.

El nuevo EP combina diferentes estilos musicales: flamenco, rock, reggea, blues, funk . Javi se identifica y se inspira con todos ellos, pero de diferentes formas: “ Musicalmente creo que soy camaleónico, mi base quizás sea el flamenco porque es de dónde vengo y lo que más pueda sentir. “Pero luego escucho un reggea y me encanta, escucho un blues, escucho funky y son músicas que me llaman a investigar por ahí y que a la hora de crear pues lo mezclo y sale lo que veis ahí”.

Su hermano Raúl tiene un peso importante en la composición de estos temas más profundos , y así lo reconoce el propio Javi, que sigue alucinando con él: “En cuanto a poesía, corre por parte de mi hermano que yo tenía unas armonías muy profundas que salieron de una improvisación de un ensayo de la gira anterior. Le dejamos grabado y quisimos hacer cosas por ahí. Cuando el me lo volvió a mandar, flipé con la poesía ”.

Cuánto más acelero, éxito total

Ha pasado ya mucho tiempo de aquella pegadiza canción que todos recordamos el estribillo ‘Cuánto más acelero, más calentito me pongo’. Un éxito total con el que Javi saltó a la fama y que recuerda con mucho cariño: “En lo musical he cambiado bastante aunque en lo personal claro que queda algo. Fue un tema muy pegadizo que se quedó muy rápido en la gente y pegó un pelotazo que no veas”.