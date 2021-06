Se llama Dolores Kina Méndez. Es cantaora flamenca, Natural de Jerez de la Frontera y conocida artísticamente en el flamenco como Kina. Y también es la artista con quien Diego 'El Cigala' rehizo su vida hace cinco años tras la muerte de su primera mujer (y el amor de su vida), Amparo Fernández, quien falleció en 2015 víctima de un cáncer. Hoy su nombre figura en los periódicos porque ha denunciado al cantaor por malos tratos, aunque tras haber declarado en los juzgados de Madrid, Diego 'el Cigala' ha quedado en libertad sin cargos. No es la primera ocasión en la que Kina se enfrenta a El Cigala: hace unos años lo denunció por abandono del hogar. Pero es mucho más: artista e hija de una larga tradición flamenca.

El Cigala queda en libertad sin cargos tras declarar en los juzgados

Diego 'El Cigala' ha pasado la noche en comisaría tras ser denunciado por su pareja actual, Dolores Kina Méndez, por malos tratos y un presunto delito de violencia de género. Fue detenido ayer mismo por la Policía Nacional en un hotel de madrid después de que su pareja, Kina Méndez, presentase la denuncia en la localidad gaditana por haber sufrido malos tratos, físicos y psicológicos, según fuentes de la investigación. La pareja reside en una vivienda de la cuesta del Espíritu Santo cerca de la Catedral de Jerez, donde hacen vida conyugal pese a no estar casados de manera oficial.

Tras haber pasado la noche en la comisaría de Leganitos (Madrid), esta mañana se trasladó a Diego 'el Cigala' hasta Moratalaz para proceder al registro y más tarde ha sido llevado hasta los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en la calle Albarracín de Madrid, en San Blas-Canillejas, donde ha prestado declaración. Finalmente, el cantaor flamenco ha quedado en libertad sin cargos ni medidas cautelares ni orden de alejamiento, aunque el caso se inhibe a los juzgados de Jerez, donde se interpuso la demanda.

No es la primera vez que Kina acusa al cataor flamenco por problemas en el hogar. Hace unos años su pareja denunció a Diego 'el Cigala' por abandono del hogar, pero los hechos nunca llegaron a esclarecerse del todo porque no llegó a los juzgados. El abandono del hogar únicamente se refiere a dejar un lugar físico que durante la vigencia de la pareja ha sido el domicilio familiar mientras que el abandono de la familia conlleva la ruptura de los lazos domésticos habituales con el otro cónyuge, hijos, padres, etc.

Pero para que se considere delito tienen que darse bastantes pruebas. Motivo por el cual los hechos nunca llegaron a esclarecerse del todo: "Lo mío no es abandono de hogar, porque yo resido en Dominicana hace cinco años", aseguró al diario El Clarín. En esta misma entrevista, el cantaor también admitió que la convivencia con él era difícil: "Con este tipo de vida que llevamos los músicos, ¿qué esposa aguanta que uno se ausente dos meses de su casa?", dijo entre risas riendo.

