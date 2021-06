Laura Sánchez ha cumplido los cuarenta y lo ha celebrado con un cambio de look radical. Su familia estaba en contra, pero ella lo tenía claro: iba a entrar en la década con el pelo blanco. "Quiero reivindicar la cana. No la podemos asociar a la vejez. Hay que cambiar esa visión social: si tienes una buena piel, buena actitud y te sientes joven, el pelo blanco puede ser un plus”. Es una manera de aprovechar su pelo natural y quitarse complicaciones: "Llevaba tiempo dándole vueltas. Tengo muchas canas. El ochenta por ciento de mi pelo es blanco y no quería ser una esclava de la peluquería". No teme la edad y celebra la experiencia. Aunque aún es joven, siente que ha vivido mucho y le ha dado tiempo a todo. "¡Mis cuarenta son setenta y cinco de otra persona!”

Vivir con una enfermedad crónica La modelo, que ha abordado todas estas cuestiones en una entrevista exclusiva con ¡HOLA!, confiesa que este no es el único cambio radical al que se enfrenta este año: "Me acaban de comunicar que soy diabética". Lo descubrió hace tres meses cuando acudió a su ginecólogo, y una analítica reveló que tenía el azúcar por las nubes. "Mi páncreas no llega ni a la mitad de su capacidad y dejará de funcionar en algún momento. Para eso voy con una neverita con la insulina a todas partes. Afortunadamente, mi vida no ha cambiado en nada más. Bueno, ahora llevo un medidor en el brazo y el móvil me dice cuál es mi nivel de glucosa. Y, además de la insulina, siempre voy con sobres de azúcar a todas partes". Ahora sabe que ha de vivir con una enfermedad crónica, y tiene una intuición sobre cuál es su causa. "Durante los últimos años he estado sometida a una situación emocional complicada. No he vivido la infancia de mi hija como a mí me hubiera gustado. Cuando todo se relajara, sabía que mi cuerpo iba a decir: 'Ahora reacciono yo'”.