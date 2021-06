Natalie Portman está de celebración porque cumple una edad de lo más redonda: ¡40 años! Y lo hace siendo todo un icono feminista y fashion dentro de la industria del cine. La actriz comenzó a actuar con tan solo 13 años en el papel de Mathilda en El profesional (León), tras ser descubierta por un agente de talentos en una pizzería. Sin embargo, con el paso de los años Natalie Portman se ha alejado completamente de esa visión de estrella de Hollywood excéntrica y tiene una vida completamente al margen del cine llena de principios morales que lleva a rajatabla, hasta el punto de haber rechazado papeles por ello. Además, ya queda muy poco para que podamos ver a Natalie Portman como la nueva superheroína del universo Marvel en Thor: Love and thunder.

Así que no es de extrañar que teniendo los conocimientos científicos que tiene, Natalie Portman haya escogido este autoregalo de cumpleaños tan especial. La actriz se ha hecho un regalo muy personal por su cumpleaños: borrón y cuenta nueva en Instagram. Ha eliminado todos su post de su perfil y ha dejado tan solo esta fotografía natural con musgo: "Como regalo de cumpleaños para mí, me tomaré un tiempo en la naturaleza sin mi teléfono. ¡Os deseo a todos amor y satisfacción hasta que nos volvamos a conectar!" , escribe al lado.

Más de 20 años en el cine: así es la carrera de Natalie Portman

Tras arrancar su carrera cinematográfica en 1994 como Mathilda, a la actriz le llegaron un montón de papeles para seguir trabajando en el cine, como Heat (1995) o Beautiful girls (1996), pero siempre como una 'lolita' de Hollywood, un camino que Portman tenía muy claro que no quería seguir, ya que se habría convertido en el fetiche de productores y directores, como Britney Spears o Lindsay Lohan, pasando al 'cajón de juguetes rotos' de Hollywood.

"A esa edad, tienes tu propia sexualidad, tienes tu propio deseo, quieres explorar cosas. Pero no te sientes segura cuando hay hombres mayores que están interesados y te dices a ti misma: 'No, no, no, no'", explicó Natalie Portman al hablar de cómo se trata a las mujeres en Hollywood. La actriz siempre ha defendido la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y desde 1996 Natalie rechaza todos aquellos papeles con los que no esté de acuerdo por entrar en conflicto con su moral. El primer papel que rechazó fue ese mismo año para Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann, por su diferencia de edad con Leonardo DiCaprio.

Más adeltante, Natalie Portman se negó en rotundo a filmar desnudos que no fuesen necesarios para la trama de la película en cuestión. No todas las actrices que han puesto límites han conseguido tener una carrera tan estelar como la de Natalie Portman, que con 17 años fue seleccionada por George Lucas para ser Padme Amidala en la saga de Star Wars, mismo año en el que se inscribió en la universidad para estudiar psicología: "Prefiero ser inteligente que una estrella de cine", aseguró. Y es que la actriz viene de una familia académica donde se valora la formación y la cultura.

Natalie Portman regresó al cine tras su etapa universitaria con Closer (2004), de Mike Nichols, que le otorgó un Globo de Oro, la nominación al Óscar y confirmó su nuevo estatus de actriz adulta. En esta etapa protagonizó el fenómeno mundial V de Vendetta (2005), donde se rapó la cabeza de verdad, por lo que empezó a aparecer en eventos completamente calva: "Solo teníamos un intento para rodar esa escena, pero probamos otras veces con otros miembros del equipo que se ofrecieron voluntarios", dijo la actriz.

En 2008, Natalie Portman debutó como directora con el corto Eve y dos años más tarde, le llegó el gran papel de su vida: Cisne negro. Se llevó el Óscar, el Globo de Oro, el BAFTA y el Premio del Sindicato de Actores. Tenía 30 años y lo había ganado prácticamente todo. Ahora, la actriz está centrada, además de en su familia, en ser la nueva cara femenina de los superhéroes de Marvel con la cuarta entrega de las películas de Thor, después de haber tenido su pequeño cameo en Vengadores: Endgame, la película más taquillera de la historia.

