Soraya Arnelas está tan feliz que no duda en gritar a los cuatro vientos que está embarazada. "¡Ampliamos familia!", dice. La cantante y su pareja, el modelo Miguel Ángel Herrera, ya tienen una niña, Manuela de Gracia, que nació en febrero de 2017. La peque, con 4 años ya cumplidos, tendrá así una compañera o un compañero de juegos. "Me moría de ganas por contarlo", dice Soraya muy emocionada, "no sé cómo he aguantado tanto con lo impaciente que soy, pero por fin podemos compartir con vosotros esta alegría".

Soraya y Miguel Ángel con Manuela en una terraza de Madrid. Gtres

La pareja ha hecho un reportaje con la revista Semana en el que cuentan cómo han vivido la noticia del embarazo y las ganas que tienen de ver al bebé. "Hemos hecho una sesión de fotos preciosa, llena de alegría y mucho amor, donde contamos nuestra pequeña historia. Hace unos meses subía un story que decía 'Todo a su debido tiempo', y es que a veces las cosas no son tan fáciles y necesitan prudencia, que es el mejor aliado en estos casos", añade, haciendo referencia a que a veces es mejor esperar y no precipitarse, por si acaso.

Semana revela que "Soraya confiesa que ha tenido problemas para quedarse embarazada" y que llegar hasta aquí no ha sido fácil pues padece estrés crónico. Estaba deseando tener otro niño, sobre todo por Manuela.

Soraya y Miguel Ángel con Manuela posan para los reporteros en Villar del Olmo. Gtres

Vive un momento dulce con Miguel Ángel. Comenzaron a salir en 2012, tras la ruptura de la cantante con el sueco Jonathan Moen. Cuatro años después, justo el 24 de febrero de 2017 nació Manuela de Gracia. Aunque la boda nunca ha sido una de sus prioridades, Soraya y su novio anunciaron en 2020 que se casaban. Él se lo pidió a principios de 2019 de una forma muy romántica. "Fue el 6 de enero por la mañana. Nada más despertarnos, estaba con mi hija en la cama y él fue rápido al baño a recogerlo. Me trajo un anillito muy sencillo, con un diamante... y ya le dije: 'Si no hace falta, hijo mío, tú ya sabes que yo soy tuya'. Pero bueno, él lo quiso hacer de esa manera, le hacía ilusión y obviamente estoy contentísima", contó entonces la artista a la revista Diez Minutos.

Pero... no hubo boda. La suya ha sido una de las muchas que se han cancelado por la pandemia de COVID-19. ¿Anunciarán fecha en breve? ¿Esperarán a que nazca Olivia para celebrar todo a la vez? Podría ser, es lo que han hecho Jessica Bueno y Jota Peleteiro.