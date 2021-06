Lola Indigo, de eterna perdedora a ganadora en 'The Dancer'

'The Dancer' ha acabado por todo lo alto, con un programa lleno de sorpresas y una ganadora talentosa que se ha encargado de hacernos sentir con su arte flamenco en estos meses. Macarena Ramírez ha demostrado actuación tras actuación que merecía ganar el programa, se ha enfrentado a todos los retos y nos ha enseñado que, pese a solo bailar un estilo de baile, a veces no hace falta más. Ella domina el flamenco y es toda una artista, crea sus coreografías y también su vestuario, es una creadora como diría Lola Indigo y no hay dudas de que se merecía el premio.

Sin embargo, hubo otra ganadora, y no hablamos de la danza, que está claro que ha sido la más afectada al descubrir a tanto bailarín con talento que seguro llegará muy lejos, hablamos de Lola Indigo. La cantante por fin consiguió ganar un concurso, y es que siempre ha sido la eterna perdedora en todos los talent show en los que ha participado. Con la victoria de Macarena rompe la maldición que la ha perseguido todos estos años, ya que Lola Indigo participó primero en un programa de baile en el que coincidió con Rafa Méndez y del que fue expulsada a las pocas semanas.

Macarena Ramírez, ganadora de 'The Dancer', con Lola Indigo Macarena Ramírez, tras convertirse en la ganadora de 'The Dancer', con Lola Indigo

Ella se hizo famosa por aquella sonada bronca del coreógrafo, un momento que todos recordamos, aunque ellos ya han hecho las paces al reencontrarse en 'The Dancer' y hemos visto después el gran cariño que sienten el uno por el otro. Se han apoyado durante estos meses y se han hecho grandes amigos, cierto es que la cantante no ha mostrado tener mucha rivalidad con sus compañeros y quizás eso también ha ayudado.

El otro concurso en el que participó la granadina fue Operación Triunfo, la gran edición con la que el formato volvía a La 1 en 2017. La joven se convirtió en la primera expulsada de la edición y perpetuaba así la idea de que los concursos no son lo suyo, una frase que le hemos escuchado a ella misma en más de una ocasión en 'The Dancer'cuando se despedió de sus concursantes Jose I Duna y Aina.