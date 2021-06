Con 'The Dancer' se ha intentado dar una necesaria visibilidad al mundo de la danza en televisión. Hasta ahora no existía un formato como este en el que se contase con bailarines de todas las edades, que ejecutasen coreografías de todo tipo de estilos de baile y que además lo hiciesen grupo, en pareja o individualmente. Con este programa ha pasado; ha sido sin duda una ventana abierta al talento y al mundo de la danza.

A lo largo de la edición se ha dado gran importancia a valores como la disciplina, el talento, el sacrificio y el esfuerzo; algo que sin duda todos los concursantes que han participado en el talent show han demostrado con creces. Lo han hecho ellos y también los capitanes del programa, Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Mández. Implicados como los que más, los tres han querido dar la importancia que merecía a esos valores y así lo han transmitido en sus valoraciones y en las clases magistrales que han impartido a sus respectivos equipos.

Pero en el programa se ha querido dar un paso más y por ello, en la Gran Final de la primera edición se ha ejecutado una gran coreografía grupal en la que se ha puesto sobre la mesa la difícil situación en la que se encuentra el mundo de la danza (y también de la cultura en general) hoy en día. Y es que la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19 ha afectado también al mundo del baile. Muchas escuelas han tenido que cerrar sus puertas y no han sido pocos los profesionales del sector que están viviendo una situación límite en la que no podrán resistir mucho tiempo más. Para muchos de ellos, es un momento crítico. Por ello, en 'The Dancer' se ha querido poner el foco en esta gran crisis y como no, se ha hecho bailando con una coreografía creada por Rafa Méndez.

Número creado por Rafa Méndez El capitán de 'The Dancer' ha sido el artífice de un número en el que todos los finalistas han abandonado los colores de sus equipos y de han unido junto a los capitanes en un color común: el negro. Un color con el que han querido representar el grave momento que atraviesa el sector de la cultura en general. Rabia, reivindicación y también baile y alegría se han unido en un gran número en el que sin duda la emoción ha sido la gran protagonista. Los bailarines de 'The Dancer' han gritado al mundo lo que están viviendo, pero también han demostrado que pase lo que pase… no van a dejar de bailar nunca.