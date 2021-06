La Gran Final de 'The Dancer' ha arrancado con una gran sorpresa que pocos esperaban y es que Lola Indigo, capitana de uno de los equipos del programa, ha protagonizado dos espectaculares actuaciones en las que ha dejado claro por qué es una de las artistas más reconocidas en el panorama musical nacional hoy en día. La bailarina y cantante ha interpretado dos de sus últimos temas y lo ha hecho revolucionando por completo el plató del formato que producen Fremantle y Televisión Española.

Su tema más personal

La cantante ha interpretado el tema y ha protagonizado una gran actuación inicial en la que ha bailado con sus compañeros, con sus bailarinas, con el ballet del programa y también con todos los finalistas, que no han dudado en salir al exterior de las instalaciones de 'The Dancer' para formar parte de este gran opening en el que Lola Indigo ha puesto voz a uno de sus temas más personales. Y es que días antes del lanzamiento de "Spice Girls", la intérprete explicó que esta canción la escribió cuando llevaba unos días grabando su disco sin parar. "La inseguridad que me daba las expectativas de la gente y el miedo a equivocarme me estaban volviendo loca escribí esta canción. La canción no iba a tener un video, ni siquiera iba a estar en el disco pero yo quería contar lo que estaba sintiendo, que echaba de menos mi vida de antes y que si no hubiese tenido a mis amigas conmigo se me habría ido la puta olla", escribió en su perfil oficial de Instagram.