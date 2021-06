La emotiva sorpresa del padre de Charly Brown en The Dancer'

Charly Brown ha sido una de las estrellas del concurso desde que le vimos aparecer en las audiciones de 'The Dancer'. Su cara angelical, su timidez, su talento y su humildad nos han hecho enamorarnos de él en cada programa. Hemos sufrido con él en cada semifinal viendo que podría ser uno de los expulsados del programa, pero finalmente ha logrado llegar a la final y ha querido sorprendernos con su último reto. El bailarín se ha transformado en un precioso cisne negro y ha bailado al ritmo de "El lago de los cisnes" de Tchaikovski. Un instante para recordar, ya que el concursante ha vuelto a emocionarnos con su danza y ya se ha hecho un hueco en nuestros corazones.

Rafa Méndez no ha querido dejar escapar la ocasión para decirle lo maravilloso que es y lo importante que es llenar el escenario solo acompañado por dos bailarines. "Para mí tú eres el ganador, da igual lo que pase esta noche", le ha dicho el coeógrafo. También ha querido agradecer a Televisión Española y a Fremantle España la oportunidad que les ha dado para llevar la danza a los hogares de nuestro país y así poder "culturizar" a los espectadores con todos los tipos de baile que han salido a lo largo del programa.

10.57 min The Dancer - Actuación de Charly Brown en la Gran Final

Lola Indigo también ha querido dedicarle unas palabras a Charly Brown y ha querido recordarle que fue ella quien le salvó de la expulsión en la segunda Semifinal, pero que no se arrepiente de nada. Él es capaz de hacer sentir y más allá de que entiendan el trabajo y el esfuerzo que lleva la danza clásica, muchos espectadores se mueven por los sentimientos y está claro que Charly remueve por dentro al público. La cantante no ha querido guardarse ningún detalle y ha dicho bien alto que él es el concursante favorito de su abuelo, un hombre que no sabe de danza, pero al que le ha hecho sentir mucho.