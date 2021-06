Tras ser una de las concursantes más votadas de la noche, Macarena Ramírez ha podido bailar con su capitana, Lola Indigo. Ambas han protagonizado una de las actuaciones más especiales de la Gran Final de 'The Dancer' y que sin duda ha hecho que el público se quedase totalmente impactado del excelente resultado conseguido. Pasión, arte y una ejecución perfecta por parte de ambas han sido los elementos protagonistas del número flamenco con el que Macarena ha luchado por la ansiada victoria en el talent show.

Por fin hemos podido ver a Lola Indigo bailando flamenco, un estilo alejado del tipo de música que ella realiza a día de hoy y sin duda, el resultado ha sido perfecto. La capitana ha demostrado su versatilidad y ha dejado claro que sí, es una bailarina excelente, al igual que la integrante de su equipo, Macarena. Ambas han demostrado sobre el escenario su talento, pero también su conexión y es que es evidente que entre ambas hay un feeling que hace que cualquier actuación en la que estén juntas esa sintonía traspase la pantalla.

Las palabras de Miguel Ángel Muñoz

"La vida es mágica, yo te lo digo cuando estamos los dos solos", ha seguido el capitán, para después explicar que haber trabajado con ella en 'The Dancer' "me quedará para el resto de mi vida". Méndez además ha querido hablar con Macarena, a la que le ha dejado claro que "tú serás la mujer que saque a esta otra mujer de ser la perdedora de los programas a los que se presenta". Por su parte, Miguel Ángel Muñoz ha seguido en la línea de Méndez, confesando que "ha sido una suerte haber podido disfrutarte en cada actuación y qué suerte habéis tenido de encontraros la una a la otra, qué especial ha sido lo que he visto sobre el escenario, lo recordaré siempre". Por último, el capitán le ha confesado a Macarena que "aunque me hubiese gustado que estuvieras en mi equipo, ha sido mucho más especial verte bailar con Lola, y me alegro mucho de eso".