En la final de 'The Dancer' ha habido tiempo para todo, Lola Indigo ha iniciado el desfile de grandes actuaciones, pero detrás han llegado muchas más. Los concursantes, los alegatos por la cultura segura y también Alexity con los dos ganadores de 'The Dancer: el challenge'. La influencer ha presentado durante estos meses el programa paralelo a 'The Dancer' en el que los concursantes eliminados del programa volvían a tener una oportunidad en el formato digital. En estas semanas se han tenido que ir enfrentando a diferentes retos y poco a poco, Carlota & Raúl se han ganado el puesto que hoy tienen en la final. Los dos concursantes han preparado junto a Alexity una coreografía inspirada en la película El gran showman y han arrasado con ella.

El reconocimiento del público No sería una coreografía de Carlota & Raúl si no hubiese empezado con una introducción con la que ellos te atrapan, pero también ha tenido muchos toques característicos de Alexity como las acrobacias. Mientras los Carlota & Raúl aparecían solos, Alexity llenaba el escenario junto al cuerpo de baile del programa, para volver a darles paso de nuevo. Una alternancia que se ha repetido varias veces y en la que cada uno ha podido demostrar que son unos expertos en su estilo de baile. Actuación de la Gran Final de Carlota Sájara y Raúl Rugarcía Carlota Sájara y Raúl Rugarcía en su actuación de la Gran Final Carlota & Raúl han disfrutado de su premio al máximo y han demostrado que ganar 'The Dancer: el challenge' también era todo un reto para ellos, pero con una recompensa más que suficiente. Han conseguido bailar en la gran final del programa y estamos seguros de que será un buen espejo para que les lleguen más proyectos. Los dos son bailarines llenos de talento y que con trabajo diario llegarán muy lejos. El público ha estado encantado de ver a estos dos ex concursantes de nuevo en el escenario demostrando que hay otras oportunidades esperando a los bailarines con pasión por la danza.