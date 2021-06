Conoce a los ganadores de 'The Dancer: el challenge'

'The Dancer: el challenge' llega a su fin tras más de dos meses de duros challenges en lo que Alexity ha exigido lo mejor de cada concursante. Tras superar las semifinales, Carlota & Raúl y Sara & Aleix se ven las caras de nuevo en esta final que tiene un recorrido paralelo al de 'The Dancer', el programa original en el que todos los concursantes actuaron y en el que solo podrán actuar los ganadores de este programa. Por eso es tan importante lo que suceda en este noveno programa, porque los ganadores de este reto bailarán junto a Alexity en la Gran Final de 'The Dancer' el próximo lunes.

La presentadora ha querido escoger un reto que les obligue a dar lo mejor de ellos mismos y que les haga esforzarse al máximo, un reto que hasta ahora no habíamos visto en los programas anteriores y que hará que los concursantes luchen con más ganas que nunca por ganar. Los concursantes tendrán que bailar un remix con "Get Busy challenge" durante su actuación y sorprender tanto a Alexity, como a Carlos Rodríguez, el director artístico de 'The Dancer', y Sandra Granada, la coreógrafa del programa.

En esta novena entrega, que ya está disponible en RTVE a la carta y en el canal de RTVE en Youtube, los concursantes nos demuestran por qué han conseguido ser los finalistas del programa. Una muestra de talento que nos hace dudar sobre quiénes serán los ganadores del programa.

Carlota & Raúl con un estilo urbano Carlota & Raúl han hecho una pequeña introducción previa a su baile y como siempre han marcado una pequeña diferencia con ese gesto. Ellos saben que el baile no lo es todo, también hay que saber ofrecer un buen espectáculo y está claro que de eso, ellos saben mucho. 01.23 min The Dancer: el challenge - Actuación de Carlota & Raúl en la final

Sara & Aleix un challenge con rumba Sara & Aleix han sorprendido con su actuación en esta final, se han enfrentado al reto de Alexity bailando un rumba, un estilo que dominan a la perfección y con el que parece que han conquistado los escenarios en muchas ocasiones, pero quizás eso no sea suficiente esta vez para lograr la victoria. Ellos se han esforzado al máximo y lo han hecho lo mejor posible. Ellos desean ganar este programa tanto como Carlota & Raúl, por eso no han querido dejar cabos sueltos y han conseguido pasar este reto tan complicado. 01.11 min The Dancer: el challenge - Actuación de Sara & Aleix en la final