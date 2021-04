'The Dancer' ha vuelto a conquistar a muchos espectadores en la segunda entrega que Televisión Española ha emitido en prime time. En la misma hemos podido ver como el amor por el baile nos une y nos enseña que no hay límites para hacer un sueño realidad. Un sentimiento que tiene mucho que ver con las personas que se esfuerzan por dejarnos ver en televisión lo mejor de la danza. Precisamente, una de esas personas es Carlos Rodríguez, el director artístico del programa. Él es uno de esos rostros que el espectador no ve en televisión pero que tienen gran peso en el formato que produce Fremantle para la cadena. Paralelamente, es uno de los asesores de Alexity en el programa de RTVE Digital 'The Dancer: el challenge', junto a la coreógrafa Sandra Granada.

Talento en vena Carlos Rodríguez baila desde los 8 años, cuando gracias a las clases de baile que tomaba su hermana, descubrió que él también quería bailar. Una casualidad del destino, porque él en ese momento practicaba kárate y terminaba su clase antes que la de su hermana. Siempre llegaba con su madre quince minutos antes de que terminase la clase de su hermana y en ese pequeño rato disfrutaba con ilusión de lo que veía. Así se dio cuenta de que "el baile era una forma de expresar cosas que siento y que no puedo expresarlas de otra forma, ni con palabras ni nada", una bonita forma de hablar de la pasión de su vida, porque desde ese momento se dedicó por completo al baile. Ahora es un reconocido bailarín de flamenco con su propia escuela de danza que fundó hace 26 años con Ángel Rojas, la Compañía Rojas y Rodríguez. Juntos han llevado el arte de nuestro país por los cinco continentes, demostrando que la danza te puede llegar a emocionar e incluso a funcionar como terapia. Incluso ha confesado que en estos momentos el baile es más necesario que nunca: "Bailar es el mejor remedio de una pandemia". Por eso también es tan importante que existan programa como 'The Dancer' en nuestro país, ya que acercan la danza a los espectadores, ahora que tanto necesitan de esa alegría de vivir. Un momento oportuno para el público, pero también muy necesario para los bailarines ya que "en España no se respeta a los bailarines", nos explica el director artístico del programa.