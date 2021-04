¡Los mejores momentos del segundo programa de 'The Dancer'!

Tras el final del primer programa de 'The Dancer', los capitanes no piensan darse tregua, están dispuestos a luchar por tener a los mejores bailarines en su equipo. Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez ya han empezado a competir entre ellos, esto es solo el principio. En el segundo programa hemos visto catorce actuaciones impresionantes que nos han dejado en más de una ocasión con la boca abierta, y perfiles tan sorprendentes como el de Ahitana o Ekaterina Super.

En esta segunda entrega, Miguel Ángel Muñoz contará con el Pase Directo, aunque más que una ventaja, él siente que es una gran responsabilidad. Una decisión que le ha costado mucho tomar pero que le ha dado a un concursante la oportunidad de ir directo a la Semifinal.

The Dancer - Alegato y actuación de Freddy

Freddy tiene 14 años y afirma que baila desde que era un feto, una confesión que ha arrancado las sonrisas del jurado. Además, ha contado que gracias al baile puede expresar cosas que no es capaz de decir en voz alta. Para él el baile ha sido un refugio , ya que siempre ha podido expresarte tal como es, un niño transexual que ha tenido siempre las ideas claras. Desde pequeño él se sentía más como un niño que como una niña y se lo decía a sus padres sin entender muy bien por qué. Ahora, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres que le siguen allá dónde va.

Hurakan Bastida, la auténtica revolución

Hurakan Bastida hace batallas de freestyle y disfruta como nadie encima del escenario. Ha confesado que sus fuentes de inspiración son Beyoncé y su madre, que también fue bailarina, y que su objetivo en 'The Dancer' es demostrarse a sí misma que puede hacer grandes cosas ella sola. Además, ha sorprendido a Miguel Ángel Muñoz, confesando que es gran fan del artista desde que era muy joven. Pese a ello, no ha podido conocerle ya que el espejo no se ha llegado a abrir en su actuación.