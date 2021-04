Lola Indigo y Rafa Méndez se reconcilian en 'The Dancer' 13 años después

Antes de que Lola Indigo pasase por ‘Operación Triunfo’, ya había estado en otro conocido concurso de televisión, también de baile. En este programa coincidió con Rafa Méndez, que fue su profesor en la famosa Academia y con quien tuvo una pequeña disputa durante una de las clases. Aquel momento ha pasado a la historia por la frase con la que Rafa Méndez le llamó la atención a su alumna, pero ahora en 'The Dancer' los dos han tenido la oportunidad de limar asperezas y cerrar de una vez por todas ese conflicto que ha dado tanto de que hablar durante muchos años. Han elegido el programa en el que ambos trabajan para resolver esta cuenta pendiente que mantenían abierta.

"Eres un cuadro"

Todos podemos recordar el día en el que Rafa Méndez echó a Lola Indigo de su clase con tan solo 18 años con esta frase: "¡Mimi, fuera de la clase! Eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro. ¡Chao!", una bronca que a Lola Indigo no le sentó nada bien, tal y como pudimos observar en su rostro cuando eso sucedió.

Trece años después, Rafa Méndez y Lola Indigo han vuelto a coincidir en un programa de televisión gracias a 'The Dancer' y en la segunda gala ya hemos podido ver como no queda rencor por aquel momento cuando Rafa Méndez ha intentado animar a una de las concursantes tras sufrir un "blancazo" en plena actuación: "Hace trece años a esta señorita que está aquí, entró en una clase y no pillaba absolutamente nada. Ha pasado el tiempo y me ha dado una bofetada en toda la cara. Con esto te quiero decir que no pasa absolutamente nada, eso sí, ponte las pilas porque ella se las puso y hoy está donde está y se lo merece". Tras estas preciosas palabras alabando el trabajo de su compañera Lola Indigo, Rafa Méndez le ha hecho una reverencia en señal de respeto, un gesto que ha emocionado a la granadina.

Si bien es cierto que en aquel momento Lola Indigo era una chica con talento, aún tenía mucho que aprender. Ahora se ha convertido en una de las artistas más aclamadas tanto por sus canciones como por sus bailes con los que arrasa durante los conciertos y en sus redes sociales. ¡Lola Indigo pisa fuerte allá a dónde va!