Lola Indigo se emociona en 'The Dancer' con Iván, el que fuese su alumno

En la segunda jornada de audiciones de 'The Dancer' hay una historia que sin duda ha conmovido a todos. Es la protagonizada por Iván Buendía, un concursante que sufre una discapacidad intelectual y que ha acudido al talent show que emite Televisión Española para demostrar que, con trabajo, no hay reto que se le resista. Por ello, no ha dudado en ejecutar una perfecta coreografía de estilo contemporáneo con el tema “Mephisto’s Lullaby’ que ha dejado a todos con la boca abierta. Este además ha logrado enamorar al público, que le ha dado más del 75% de los votos.

Ya con el espejo abierto, los capitanes han querido felicitarle por su trabajo. “Gracias por mostrarnos tu talento (…) me imagino todo lo que habrás trabajado para llegar hasta aquí”, ha empezado diciendo Miguel Ángel Muñoz, para después confesar que “me alegro infinito que el espejo se haya abierto”. Por su parte, Rafa Méndez le ha querido recordar al concursante que “tú no eres un discapacitado, tú tienes una capacidad diferente”. El coreógrafo y capitán de 'The Dancer' ha querido hacerle “sentir como un grande” y ha destacado lo que el joven Iván ha hecho cuando ha terminado su actuación: mirar a su familia. Algo que sin duda evidencia el cariño que este tiene a sus progenitores y a sus amigas, que le han acompañado en este día tan especial de su carrera profesional.

Las lágrimas de Lola Indigo Por su parte, Lola Indigo no ha podido evitar romper a llorar y es que Iván Buendía fue alumno suyo en la escuela de Víctor Ullate. Tras reconocerle y sin apenas poder hablar por la emoción que le ha inundado, la también cantante le ha explicado que, para ella, “nunca fuiste diferente al resto de tus compañeros de clase”. “Para mí no tienes una discapacidad. Para mí tienes una capacidad muy especial y es que tienes una pasión por la danza y un amor que te sale por los ojos y te sale por el cuerpo”, ha seguido diciendo Lola Indigo, para confesarle después “lo orgullosa de ti”. 03.12 min The Dancer - La increíble valoración de Iván Buendía