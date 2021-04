La emotiva historia de Freddy, el chico trans que ha triunfado en 'The Dancer'

En las segundas audiciones de 'The Dancer' en las que hemos visto un derroche de talento por parte de los concursantes, ha aparecido Freddy, un chico transexual, que explicaba lo importante que había sido para él el baile con su condición. En ‘The Dancer’ el talento es fundamental, pero también lo son las historias que acompañan a cada uno de los bailarines que se suben al imponente escenario en el que se desarrolla el talent show que emite cada lunes Televisión Española.

Además de bailar, él mismo ha querido narrar su propia historia, dando así una necesaria visibilidad a la transexualidad, sobre la que siguen existiendo prejuicios a día de hoy. Junto a él han estado sus padres, que también han querido contar en primera persona cómo han vivido el último año en el que su hijo ha empezado su transición. Estos han explicado que aunque al principio no fue sencillo entender a su hijo, nunca le han dejado de lado y desde el principio le han acompañado y apoyado en este duro proceso para que él consiguiese su objetivo. Algo que sin duda Freddy agradece, afirmando que se siente “orgulloso” de los padres que tiene.

Ellos le han acompañado desde el principio y junto a él han estado en ‘The Dancer’. Desde las gradas han comprobado cómo Freddy ha conseguido enamorar al público ya que estos le han dado más del 75% de sus votos, abriendo así el espejo. Él lo ha conseguido gracias a una llamativa coreografía de los temas “No Drama” y “Mistery Lady” en los que ha mezclado hip hop y funky. Una propuesta que ha enamorado a Lola Indigo, que no ha dudado en dejar claro que “yo necesitaba algo así en este programa, ya tocaba” porque “la danza urbana es lo que me flipa, lo que me viene arriba”.