Ya estamos llegando al final de 'The Dancer' y los retos son cada vez más complicados. Los concursantes tienen que prepararse las coreografías de una semana para otra e incluso rediseñarlas en tiempo récord. Por eso, Sandra Granada, la coreógrafa del programa, ha querido darnos algunos consejos para realizar una coreografía.

Sandra Granada, la voz de la experiencia

Sandra es una bailarina muy reconocida en el mundo de la danza, es profesora, coreógrafa y también una de las directoras de Quality Dance Studio. La coreógrafa lleva bailando desde los 5 años, pero empezó a dedicarse a ello profesionalmente mucho más tarde. Las primeras competiciones en las que participó fueron en 2002, formaba parte de un grupo de hip hop y buscaba la victoria con muchas ganas, desde el entonces su lista de trabajos ha ido creciendo. Ha participado en programas de televisión, ha trabajado como bailarina de marcas como Desigual y ha bailado junto a artistas tan conocidos como David Bisbal o Juan Magán.

Granada también se dedica a impartir clases de varios estilos, entre ellos el hip hop y el comercial dance. Es profesora de baile de cursos nacionales e internacionales en Barcelona, Madrid, Zurich o Londres, pero eso no es todo. Sandra Granada se dedica a montar sus propias coreografías y hace colaboraciones con diferentes cadenas de televisión. Y se ha encargado varias veces de los espectáculos de la entrega de premios de los 40 Principales (2012-2014). Sandra es una mujer todoterreno y una apasionada de la danza. No hay mejor persona en 'The Dancer' para darnos estas recomendaciones a la hora de crear una buena coreografía. ¡Tomad nota!