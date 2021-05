La primera Semifinal de 'The Dancer' ha sorprendido por la calidad de los concrsantes, que se han enfrentado a los retos de los capitanes con creatividad y profesionalidad. Los bailarines han tenido que demostrar que pueden cambiar de registro o que pueden hacer de otro estilo algo muy personal.

Las actuaciones han estado sometidas a la votación del público y el porcentaje que han obtenido se ha revelado después de cada actuación. Por este motivo, los concursantes han vivido momentos muy tristes, muchos de ellos han pasado todo el programa en la "Sala de concursantes" en la que debían estar los tres concursantes menos votados. Incluso, Claudia, la segunda más votada de la noche, ha tenido que pasar por eso sala al ser la segunda en actuar, pero un par de actuaciones después conseguía hacer lucir su puntuación (83,3%) para ser la primera clasificada para la segunda Semifinal.

The Dancer - Actuación de Claudia, la utrerana, en la primera Semifinal

El premio para el bailarín más votado de la noche ha vuelto a caer en el equipo de Rafa Méndez. Exon se ha enfrentado al reto de los artistas latinos con Chayanne y Ricky Martin como protagonistas y ha conseguidor volver locos al público y a los capitanes, que han tenido que tirarse agua por encima para calmar el calor. El concursante ha conseguido un 84,7% de los votos y se ha convertido en uno de los favoritos para ganar el programa.

El podio lo completa Alextopdancer, el bailarín del equipo de Miguel Ángel Muñoz ha conseguido hacerle un gran homenaje a uno de los grandes cantantes y bailarines de todos los tiempos. Michael Jackson revolucionó el mundo con su innovación y con el Moonwalk, el mismo paso con el que Alextopdancer ha caminado hacia la sengunda Semifinal tras conseguir un 81,5% de los votos, la tercera cifra más alta de la noche.

The Dancer - Actuación de Alextopdancer en la primera Semifinal

Los otros favoritos de la noche

Sin embargo, hay otros concursantes que han conseguido cifras altas, pero no tanto como para situarse en el 'Top 3'. Una de ellas, Fátima, ha conseguido volver locos al público y a los capitanes, tanto que Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz le han pedido bailar con ella un instante de la canción. Es una de las favoritas de los capitanes para ganar el concurso, al igual que Charly Brown, que en esta primera Semifinal no ha sabido brillar como nos tiene acostumbrados pero promete volver en la segunda Semifinal con más ganas que nunca para demostrar que se merece estar en la Gran Final de 'The Dancer'. Con ellos dos, Rafa Méndez completa su equipo de grandes estrellas, que de momento parecen los preferidos para ganar el concurso.