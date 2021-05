Así ha sido la dolorosa expulsión de Aina y Jose I Duna

Durante la primera Semifinal de 'The Dancer' hemos podido ver grandísimas actuaciones, los concursantes han estado a la altura de lo que exigían sus capitanes. Sin embargo, la competición debía seguir y dos bailarines tenían que abandonar el concurso. La tensión se ha mantenido hasta el final, ya que grandes apuestas del programa han estado también en peligro. Los tres concursantes menos votados de la primera Semifinal habían ocupado la "Sala de los concursantes", en la que algunos han tenido que pasar casi todo el programa esperando el fatal desenlace.

Dos grandes pérdidas para Lola Indigo

Al final de la gala los concursantes menos votados han sido Jose I Duna (54,6%) y Aina (63,0%), del equipo de Lola Indigo, y Charly Brown (61,6%), del equipo de Rafa Méndez. Al ser los menos votados, Jose I Duna han sido los primeros eliminados de la noche. A pesar de que el resultado era esperado tras las últimas actuaciones, ha sido inevitable el momento dramático lleno de pena y tristeza, tanto por los concursantes como por Lola Indigo, que ha querido ir a su encuentro para consolarlos.

El segundo momento decisivo de la noche lo ha protagonizado Miguel Ángel Muñoz, que ha tenido que escoger al segundo concursante eliminado de la primera Semifinal. En este momento las opciones se dividían entre Aina y Charly Brown y aunque normalmente suele ser muy difícil para él tomar una decisión, esta vez lo ha tenido muy claro y ha decidido que debía continuar Charly Brown.

Para Aina ha sido un momento muy difícil y, aunque ha intentado disimular su disgusto, ha sido imposible no derramar alguna lágrima. Miguel Ángel Muñoz ha apostado por la continuidad de uno de los concursantes favoritos de 'The Dancer' dejando claro que eso no era ningún fracaso para Aina, ya que ambos tienen un gran talento y también un gran futuro por delante.