La primera semifinal de 'The Dancer' fue de todo menos sencilla para Lola Indigo. La capitana vio como Jose I Duna y Aina, miembros de su equipo, eran expulsados del programa en esta primera gala de la fase final del talent show. Los primeros fueron los menos votados por el público presente en plató y por ello tuvieron que abandonar el programa directamente, mientras que la segunda fue eliminada después de que fuese la menos votada junto a Charly, del equipo de Rafa Méndez. En este caso, Miguel Ángel Muñoz tuvo que elegir entre ambos y optó por eliminar a la integrante del equipo rosa.

Los tres concursantes no pudieron reprimir las lágrimas, al igual que su capitana, que confesó que lo estaba pasando realmente mal con todo lo sucedido en el programa y es que estaba viendo como la mitad de su equipo era eliminado. Pero lo que nadie esperaba es que esta tenía una sorpresa muy especial para sus participantes y es que, tras la expulsión de los tres, esta les anunció lo que les tenía preparado para realizar después del programa, algo que sin duda los animó y les impulsó a seguir trabajando en el mundo del baile a partir de ahora.

Lola Indigo: "Las oportunidades están en la calle"

"A mí no se me dan bien los programas de la tele. A mí me han echado la primera de muchos sitios", empezó diciéndole Lola Indigo a Aina, recordándole que 'The Dancer' "no es más que un concurso". La cantante y bailarina le explicó a la integrante más benjamina de su equipo que "las oportunidades están en la calle" y fue entonces cuando le anunció que "como las oportunidades están en la calle, yo quiero que tú seas la protagonista de mi próximo videoclip".

Así es, la pequeña Aina será la protagonista del próximo vídeo que Lola Indigo lance. Una noticia inesperada que sin duda poner en valor su papel como capitana y que deja claro lo mucho que confía en la pequeña Aina ya que esta participará en uno de sus nuevos vídeos, algo que sin duda le dará una gran visibilidad en el panorama artístico de nuestro país. Cabe recordar que la capitana de 'The Dancer' es una de las artistas más importante de España en cuanto al terreno musical se refiere y todos sus videoclips acumulan millones de reproducciones en las plataformas más importantes.