La primera Semifinal de 'The Dancer' ha comenzado por todo lo alto con el opening que han protagonizado los capitanes junto a sus equipos. Ha sido una maravillosa forma de presentar a los concursantes y de iniciar esta gala donde hemos podido ver bailar a los capitanes juntos por primera vez. Además de este gran momentazo de la noche hemos vivido otras grandes actuaciones protagonizadas por los bailarines que, tras recibir una masterclass de su capitán, se han enfrentado a un grandísimo reto.

Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez han tenido que escoger entre los grandes ídolos de la música para proponerles un reto a sus bailarines. En la variedad está el gusto y ninguno de los capitanes ha querido quedarse con las ganas de ver a los concursantes enfrentarse a las canciones de Jennifer López, Justin Bieber, Kylie Minogue o Tom Jones. ¡Así han sido los grandes retos de la primera Semifinal!

The Dancer - Actuación de Icónicas en la primera Semifinal

The Dancer - Actuación de Alextopdancer en la primera Semifinal

The Dancer - Actuación de Guillem y Rosa en la primera Semifinal

Guillem y Rosa han dado un giro tremendo con su reto, el grupo Nirvana . Los concursantes han afirmado estar muy contendos con lo que el concurso les ha ofrecido, y es que gracias a 'The Dancer' han podido ser ellos mismos y jugar con bailes diferentes a su disciplina, el baile deportivo. Los bailarines han querido sorprender con un inicio muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora y han comenzado su actuación con los ojos vendados . Un reto aún más complicado con el que han dejado a los capitanes y al público con la boca abierta.

The Dancer - Actuación de Teen en la primera Semifinal

The Dancer - Macarena no quiere duelo de flamencas

Macarena llegó a 'The Dancer' buscando una nueva oportunidad que le devolviese parte de lo que había perdido por la COVID-19 y parece que lo ha conseguido, ha llegado a la primera Semifinal del programa y sigue arrasando, tanto que ha dejado a todos con la boca abierta al enfrentarse a su reto. Lola Indigo ha escogido a Madonna como reto de grandes ídolos para Macarena y, a pesar de lo que se pueda pensar, ha conseguido aunar a la perfección los grandes éxitos de la reina del pop y el flamenco que ella tanto ama.

The Dancer - Actuación de D'oo wap en la primera Semifinal

The Dancer - Actuación de Jose I Duna en la primera Semifinal

Jose I Duna han tenido como reto a Justin Bieber , uno de los grandes ídolos de Lola Indigo. La pareja ha presentado una propuesta bastante curiosa con una escenografía que acompañaba cada paso que daban. Sin embargo, no han conseguido gustar y han obtenido la peor puntuación de la noche .

The Dancer - Actuación de Aina en la primera Semifinal

La primera concursante en enfrentarse a los retos de la capitana, ha sido Aina , la pequeña del equipo . Y ha tenido que dominar estilo de una de las grandes divas de la canción, Jennifer López . Aina nos ha dado una nueva lección de flow y de estilo con su actuación, aunque no ha conseguido un gran porcentaje con los votos del público.

Los retos de Rafa Méndez

Claudia es la otra gran flamenca de 'The Dancer', de hecho ha habido una pequeña disputa entre los capitanes por ver quién era mejor, pero para Rafa Méndez no hay dudas. Claudia lleva el flamenco en sus venas y lo ha demostrado una vez más en esta actuación con el gran reto que ha escogido Rafa para ella. Claudia tendrá que defender su baile flamenco con una canción de Mecano, algo que ella considera totalmente de otro mundo, pero eso no le ha impedido arrasar entre los votos del público.

06.20 min The Dancer - Actuación de Claudia, la utrerana, en la primera Semifinal

Consiguió el primer Pase Directo del programa y le ha enseñado a Rafa Méndez que no se equivocó al apostar por él. El coreógrafo ha escogido a Chayanne y a Ricky Martin para el reto de Exon en la primera Semifinal y el bailarín ha dejado el listón bien alto, tanto que ha conseguido la mayor puntuación de la noche. No es de extrañar viendo cómo se ha movido en el escenario y la energía que desprendía, ha sido tan intensa que Miguel Ángel Muñoz le ha echado un vaso de agua por encima a Rafa Méndez para enfriar el ambiente.

07.45 min The Dancer - Actuación de Exon en la primera Semifinal

Charly Brown ha tenido que enfrentarse a uno de los retos más complicados de la noche. Él es un bailarín de danza clásica y Rafa Méndez ha escogido un reto muy complicado ya que difiere mucho del estilo que él está acostumbrado a bailar, y es que Charly Brown es un bailarín de danza clásica y tiene como reto a Lady Gaga. Ha sido un reto muy arriesgado, ya que el concursante se ha sentido bastante fuera de lugar durante su actuación, lo que ha hecho peligrar su continuidad en el concurso.

09.09 min The Dancer - Actuación de Charly Brown en la primera Semifinal

Llegó "África" y no hubo dudas. Fátima es la reina de la danza tribal, es tierra, y cree que tiene una conexión muy fuerte con Rafa Méndez, que ha elegido un reto para ella que le va como anillo al dedo, Beyoncé. La bailarina no ha conseguido la mejor puntuación, pero se sitúa entre las favoritas para ganar el concurso.