Así quedan los equipos tras la primera Semifinal

La primera Semifinal de 'The Dancer' ha sido una muestra continua de talento, esfuerzo y pasión por el baile. Los doce concursantes que pasaron a las semifinales se han tenido que enfrentar a los grandes retos que los capitanes han escogido para ellos. En esta primera Semifinal cada capitán ha seleccionado a un gran cantante y artista para cada bailarín, después han tenido una masterclass para hacer algunas modificaciones y para dar algunos consejos para mejorar las actuaciones. Los bailarines se han dejado aconsejar y han confiado en sus guías en este concurso, Miguel Ángel Muñoz, Lola Indigo y Rafa Méndez.

Sin embargo, a veces esto no lo es todo. En una competición no basta con hacerlo bien, hay que ser el mejor bailando porque no todos pueden pasar a la siguiente fase. Dos concursantes tenían que abandonar la competición, y aunque todos han demostrado tener un gran nivel, las normas son las normas y solo diez concursantes podían llegar hasta la segunda Semifinal.

Unas votaciones muy sorprendentes Durante todo el programa, la "Sala de concursantes" en la que estaban los tres concursantes menos votados ha tenido mucho ajetreo. Los bailarines entraban y salían de la sala según las votaciones del público a excepción de dos concursantes, Aina, que actuó la primera y vio casi imposible recuperarse con un 63,3% de los votos, y Jose I Duna, que actuaron en cuarta posición pero obtuvieron la peor puntuanción del programa, un 54,6%. El otro bailarín que ha sufrido con las votaciones del público ha sido Charly Brown, una sorpresa para los capitanes que le veían como a uno de los favoritos, aunque es verdad que el propio Charly Brown ha reconocido sentirse fuera de lugar durante su actuación. Por eso, quizás el público le ha dado un 61,1%, una puntuación muy baja para el gran ser de luz que consiguió el último Pase Directo del programa. Con estas puntuaciones al final del programa había que anunciar a los primeros eliminados de la primera Semifinal. Así, Jose I Duna han recibido la noticia con mucha tristeza pero han tenido el consuelo de su capitana que les ha ofrecido un gran regalo de consolación. El segundo expulsado estaba entre Aina, la pequeña del equipo de Lola Indigo, y Charly Brown, una de las grandes apuestas de Rafa Méndez. Por eso, ha sido Miguel Ángel Muñoz el encargado de escoger al concursante que debía continuar en el programa. El actor se ha encargado de explicar que los dos tenían un gran talento y que solo con llegar hasta ahí ya demostraban lo mucho que valían, pero también que debía seguir su instinto y que lo más justo era apostar por la persona que podría tener más proyección en el programa. Por tanto, Miguel Ángel Muñoz ha elegido mantener en 'The Dancer' a Charly Brown, un bailarín brillante pero al que el reto le ha jugado una mala pasada.