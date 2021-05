Estos son los finalistas de 'The Dancer'

La segunda Semifinal de 'The Dancer' ha tenido momentos muy emotivos y muy especiales, nos ha recordado que ya está llegando el final y que solo queda un programa para descubrir quién es el mejor bailarín de nuestro país. Tras una dura pelea en la que los capitanes han asignado unos retos inspirados en películas, solo ocho concursantes pasan a la Gran Final del programa. Te contamos quiénes son y qué nos gusta de ellos.

The Dancer - Actuación de Alextopdancer en la segunda Semifinal

The Dancer - Actuación de Macarena en la segunda Semifinal

"Macarena de mi corazón" como diría Miguel Ángel Muñoz. Sorprendió en las primeras audiciones y les robó el corazón a Miguel Ángel y a Lola Indigo, pero fue la capitana quien la reclutó en su equipo. Macarena se ha enfrentado a cada reto con ilusión y ha sorprendido en cada actuación . Es una bailarina de 10 y está empeñada en demostrar que el arte no tiene medida y que el flamenco es un arte que se siente, nadie lo hace ni mejor ni peor, solo hay que disfrutarlo.

The Dancer - Actuación de Charly Brown en la segunda Semifinal

The Dancer - Actuación de Icónicas en la segunda Semifinal

¿Se puede tener más estilo que Icónicas ? Tienen lo que Rafa llamaría "swag", ese rollazo que te atrapa y hace que no puedas quitar la vista del escenario. Nos conquistaron con su actuación en tacones y terminaron de volvernos locos en la segunda Semifinal en su reto de El bar Coyote. ¿Quién no ha querido ser Violet Sanford? Héctor, Evelio y Dani se han subido a la barra del bar improvisada para enseñarnos lo que es el estilo coyote de verdad. Ahora solo estamos pensando con qué nos sorprenderán en la final.

Claudia, la utrerana

Con Claudia la polémica está servida, Rafa Méndez no ha dejado de compararla con Macarena, la flamenca del equipo de Lola Indigo, pero Claudia no necesita comparación. Ella es una artista de los pies a la cabeza y lo demuestra cada vez que se pone sobre una tabla de flamenco. Ese taconeo que nos tiene locos, ese movimiento de manos, esa mirada dulce y sincera que contrasta con su fuerza y su pasión bailando flamenco... No nos escondemos, ¡es una de nuestras favoritas!