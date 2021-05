En la primera Semifinal de 'The Dancer' los capitanes sorprendieron con los retos que lanzaron a los concursantes sobre grandes ídolos, un cambio que exigía lo mejor de cada uno de los bailarines. Pero en esta segunda Semifinal los capitanes han dado un paso adelante y han querido ponérselo aún más difícil, ahora no solo tendrán que bailar, sino que también deberán interpretar un papel.

Guillem y Rosa son la única pareja de baile deportivo que ha llegado a semifinales y por eso han querido sorprender con un número muy especial para que el público no dudase en votarlos. Su reto ha sido la película 50 sombras de Grey, durante la actuación Guillem y Rosa han interpretado a los famosos Christian y Anastasia, y han dejado al público entusiasmado con su actuación.

Icónicas han tenido un reto que parecía encajar a la perfección con ellos, Miguel Ángel Muñoz ha escogido la película El bar Coyote para el grupo más especial del programa. Los tres bailarines se han puesto sus tacones para bailar al estilo country sobre la barra del bar improvisada en el escenario, pero no solo eso, también han afrontado el reto de su capitán y han aprendido a hacer 'Pole Dancer' para esta actuación.

Los retos de Lola Indigo

Tras decir adiós a Aina y Jose I Duna, la capitana se ha comprometido más que nunca con los concursantes de su equipo que aún continúan en el programa. Por eso, apuesta todo a Macarena y a D'oo wap. Macarena ha tenido que enfrentarse a un reto en el que se la ha visto cómoda y a la vez ha sabido aportar algo que no habíamos visto en su actuaciones. El reto Blancanieves y los siete enanitos han hecho que la bailarina se meta en la piel de Blancanieves, pero esta vez la princesa no se queda con ningún príncipe, esta princesa busca un premio aún mayor, una plaza en la Gran Final de 'The Dancer'.

D'oo wap ha enamorado con su actuación, como reto tenía una de las películas más conocidas de todos los tiempos West Side Story, y han sabido adaptarla a su estilo de baile y a nuestro tiempo. Una auténtica joya que ha hecho que tengan una de las puntuaciones más altas de la noche.