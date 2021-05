Esta segunda Semifinal ha sido la noche de Miguel Ángel Muñoz, el capitán suele ser una persona discreta, con opiniones acertadas pero sin querer llamar nunca excesivamente la atención. Sin embargo, en este noveno programa ha acaparado la atención en diferentes momentos de la noche sin pretenderlo. Primero por los retos que le han lanzado tanto Alextopdancer como Ion Aramendi y segundo por los halagos que ha recibido durante toda la noche por parte de sus compañeros Lola Indigo y Rafa Méndez.

El hombre sorpresa

Miguel Ángel Muñoz se ha atrevido con todo, no deja nada en su lista de pendientes. Él siempre está preparado para dar lo mejor de sí e igual que reta y exige muchísimo a sus concursantes, también se entrena para dar el máximo en cada programa. El capitán retó a Alextopdancer a sorprenderle durante su actuación y el bailarín ha aprovechado el gran final para escupir fuego por la boca, un momentazo más que digno de la final del programa. Pero eso no es todo, Alextopdancer ha querido devolverle el reto y le ha desafiado a hacer lo mismo que él. Miguel Ángel no lo ha dudado y se ha puesto en manos de los técnicos de efectos para enfrentarse al reto.

Después ha sido pan comido, reto conseguido y alabanzas por parte de Lola Indigo que no ha dudado en tomar la palabra: "A mí me gustaría resaltar una cosa de él, pero sobre todo de ti. Lo que a mí más me gusta de ti, Miguel Ángel, es que una vez te escuché decir en una entrevista que tú cuando algo se te ha presentado en la vida, te daba igual no saber hacerlo, pero tú siempre tirabas para delante y te lo preparabas. A él (refiriéndose a Alextopdancer) le veo ese mismo espíritu, y te he visto a ti que me encantas".