Miguel Ángel Muñoz tiene su propio reto en 'The Dancer'

La segunda Semifinal de 'The Dancer' ha estado repleta de momentos inolvidables, uno de ellos lo ha protagonizado Miguel Ángel Muñoz. El actor parece que siempre está dispuesto a dar lo mejor de sí y nunca rechaza un reto. Es lo que ha pasado esta vez tras la actuación de Alextopdancer, que ha tenido que enfrentarse a uno de los retos cinematográficos más difíciles, la saga Piratas del Caribe.

El influencer ha conseguido sorprender a todos con su baile y su interpretación. Miguel Ángel le ha exigido dejar a un lado al Álex que todos conocemos y le ha pedido que se meta en la piel de Jack Sparrow, un reto difícil pero que el bailarín ha conseguido superar con creces. En la masterclass el capitán le pedía que le sorprendiera en su actuación y él no se ha hecho de rogar, ha bordado la coreografía y además ha hecho que el público y los capitanes le miren asombrados al final de la actuación, cuando el bailarín no ha dudado en escupir fuego.

Un reto de ida y vuelta

Miguel Ángel ha alabado su decisión y ha querido dejar claro que ha sido justo lo que esperaba, un reto que ha dejado un buen sabor de boca para comenzar la actuación. Por su parte, Alextopdancer ha querido aprovechar el buen rollo que desprendía su capitán y le ha querido devolver el reto. Ante el desafío Miguel Ángel Muñoz no ha dudado en seguir las indicaciones del equipo de efectos especiales para escupir fuego por la boca.

El resultado ha sido espectacular, pero no tan acertado como con Alextopdancer. Tras conseguir la esperada imagen, Miguel Ángel ha preguntado asustado qué sucedía se uno se tragaba el líquido que posibilitaba ese efecto, momentos antes de reconocer que se había tragado la mitad del líquido. Esperamos que no fuese nada grave, pero en cualquier caso, casi seguro que no volverá a intentarlo en un tiempo, o al menos no creemos que lo vayamos a ver en 'The Dancer'.