Aina y Jose I Duna le envían un cariñoso mensaje a Lola Indigo

La semana pasada, en la primera Semifinal de 'The Dancer', tuvimos que despedirnos de dos concursantes del programa, Aina y Jose I Duna, dos concursantes del equipo de Lola Indigo. Fue una de las expulsiones más dolorosas del programa, primero por la edad de la pequeña Aina, que con tan solo 8 años, demostró ser una gran profesional, y después porque Lola Indigo es una capitana que se implica al cien por cien con sus bailarines. La cantante se emocionó al despedirse de sus chicos y les quiso dar un regalo para que pudiesen seguir formándose y para que tuviesen la oportunidad que tanto se merecían.

Unos concursantes muy especiales

Para ella ha sido una semana especialmente difícil, y por eso, tanto Jose I Duna como Aina, han querido enviar un vídeo para su capitana. Un momento sorpresa para Lola Indigo que le ha emocionado mucho. Jose I Duna han querido agradecerle todos los momentos que han vivido juntos y toda la ayuda que les ha prestado durante el programa, no sin antes recordarle lo mucho que la quieren y que pronto se verán de nuevo en Madrid, gracias a la beca que ella les prometió para seguir estudiando baile.

La pequeña Aina también ha tenido su momento. En su vídeo ha hablado de lo contenta que estaba por haber estado en su equipo y haberla tenido a ella como capitana. La bailarina ha dado un lección de cómo tomarse las cosas al decir que "estoy triste por no haber pasado a la siguiente semifinal, pero la vida es así. Yo te quiero mucho y he hecho lo que puedo. No significa todo porque puedo tener más oportunidades en la vida". El momento más emotivo ha llegado cuando Aina llorando ha dicho que Lola Indigo era su mejor amiga y que la quería mucho.

Lola Indigo no ha podido evitar llorar después de estos mensajes tan bonitos y ha querido aprovechar para agradecer al programa la oportunidad que le han brindado al estar en 'The Dancer' y conocer a personas tan espciales como son sus bailarines.