Como ya pudimos intuir en la primera Semifinal, el flamenco va a tener un gran peso en la Gran Final de 'The Dancer'. Dos concursantes llevan el flamenco a lo más alto del programa, Macarena, del equipo de Lola Indigo, y Claudia, la utrerana, del equipo de Rafa Méndez. Las dos enseñan el gran arte que tienen a la hora de bailar. Y la primera en demostrarlo en esta segunda Semifinal, ha sido Macarena.

La bailarina se ha enfrentado al reto que Lola Indigo había escogido para ella y se ha metido en la piel de Blancanieves, dejando a todo el público y a los capitanes con la boca abierta. Lola Indigo se ha mostrado muy orgullosa de su trabajo durante la valoración: "Para mí ya has ganado con lo que acabas de hacer. Esto lo tiene que ver la gente en un teatro. Me llena de orgullo ver como representas el arte de nuestra tierra".

The Dancer - Actuación de Macarena en la segunda Semifinal

¿Habrá duelo en la Gran Final?

Rafa Méndez también ha querido opinar y ha explicado que le parecía el mejor número de la noche "por el momento", para él aún faltaba por sorprender otra de las grandes concursantes, Claudia. Un momento que ha servido para que se rescatase la pequeña polémica que surgió en la primera Semifinal. Esta vez, Macarena ha querido decir que para ella "el arte no tiene medida", y es que según la bailarina el arte puede hacerte sentir más o menos, pero el flamenco no se puede decir si es mejor o peor.

El coreógrafo se ha mostrado en parte de acuerdo con lo que ha dicho la concursante, pero ha querido dejar claro que 'The Dancer' es un concurso y que tiene que ganar una persona, independientemente de lo que puedan hacer sentir o si las dos son muy buenas. Aunque Lola Indigo se ha sumado al pensamiento de Macarena, Ion Aramendi ha querido recordar que 'The Dancer' sí tiene medida y que está a disposición de lo que le gusta al público, que son los encargados de votar. Por eso, no han querido demorar más el esperado momento y han descubierto el porcentaje de los votos del público a la concursante, que ha conseguido un 86,6%, una de las puntuaciones más altas de la noche.