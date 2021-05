Exon divide a los capitanes por su actuación en 'The Dancer'

No es ninguna novedad que los capitanes más competitivos de 'The Dancer' son Miguel Ángel Muñoz y Rafa Méndez, algo que han demostrado durante toda la edición. Esta noche en la segunda Semifinal hemos podido ver como los nervios están a flor de piel y los capitanes están más exigentes que nunca con sus concursantes, pero también con los de sus compañeros. Los dos capitanes no han dejado de lanzarse recomendaciones algo ácidas durante el programa; mientras que Lola Indigo no ha entrado tanto en valoraciones a concursantes de otros equipos.

El momento más complicado de la noche entre Rafa Méndez y Miguel Ángel Muñoz ha llegado tras la actuación de Exon, uno de los favoritos de la primera Semifinal. En esta ocasión el bailarín tenía que enfrentarse al reto que había escogido Méndez para él y sorprender aún más al público, ya que debía estar al mismo nivel que en su última actuación en 'The Dancer'. Exon se ha metido en la piel del personaje de Elton John en Rocketman, un desafío complicado pero que ha sabido llevar bien a su terreno.

Diferencia de opiniones entre Miguel Ángel y Rafa El concursante ha sorprendido empezando su actuación en el backstage y recorriendo los pasillos de camino al plató para realizar la parte principal de su coreografía. Ha sido un número sorprendente que ha conseguido un 84,3% de los votos del público, que a pesar de ser una puntuación bastante alta no ha estado ni siquiera entre las tres más altas de la noche. Rafa Méndez se ha mostrado muy orgulloso del trabajo de su bailarín: "La semana pasada dejaste el listón muy alto y yo tenía miedo, pero has entrado aquí como un ganador". 09.42 min The Dancer - Actuación de Exon en la segunda Semifinal Sin embargo, Miguel Ángel Muñoz no se ha mostrado tan convencido como Rafa Méndez. El actor ha alabado el trabajo de Exon, su energía e, incluso, ha felicitado a Rafa Méndez por el gran espectáculo que han conseguido ofrecer entre ambos, pero también ha querido ser sincero y aportar su visión menos favorable para que Exon pudiese mejorar. Uno de los puntos que ha querido remarcar Miguel Ángel, ha sido la importancia que tiene el cuerpo de baile en las actuaciones del concursante, haciendo especial énfasis en la gran ayuda que tiene con ellos y que hacen que su espectáculo se vea aún más magnífico. Miguel Ángel Muñoz ha querido hacer una recomendación a Méndez y Exon: "Creo que el cuerpo de baile hace una labor excepcional, pero también eso hace que montes el show que montas. Eso hace que el show sea tan grande como está siendo, lo vi la semana pasada y lo he visto también esta, y para mí el ganador de este programa tiene que darme eso, pero a veces también tiene que hacerlo solo. Y te lo digo también a ti, compañero", ha acabado diciéndole a Rafa Méndez. Exon por su parte no ha dudado en responder a Muñoz: "Tengo que decir que la coreografía es mía y quien les enseña todo eso soy yo, sin la coreografía ellos no estarían dándolo todo".