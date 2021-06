Anoche vivimos la que, sin duda, fue la gala más especial de la primera edición de 'The Dancer', una noche llena de emociones en la que Macarena Ramírez se coronaba como la mejor bailarina de nuestro país tras semanas de lucha por el puesto en una competición con unos concursantes llenos de talento que han luchado hasta el final por el premio. Macarena recibía la noticia de la mano de Lola Indigo y rodeada por el resto de capitanes y concursantes, y tanto bailarina como capitana por un momento vivieron la noticia como si fuese un sueño. Precisamente de eso y mucho más nos ha hablado Macarena Ramírez en la entrevista que ha tenido instantes después de recibir la noticia con RTVE Digital.

Macarena es una persona muy dulce y muy humilde y aunque llegó a la final pasando por todas las fases, aún le cuesta reconocer que ha sido la ganadora de esta primera edición: "La verdad que no me lo esperaba para nada, sigo estando en shock. Me creo que es todo una broma y que va a venir el presentador y me va a decir "Feliz día de los inocentes" porque no me lo creo nada, pero ha sucedido así y la verdad que muy agradecida, ilusionada, superfeliz".

La bailaora no ha dudado en contarnos cómo ha vivido ese gran momento, un instante de felicidad en el que se ha acordado de todas las personas que la han visto crecer, pero de una forma aún más especial de sus padres, a los que conocimos en las audiciones: "El momento que han dicho mi nombre, la verdad que ha sido que no he esuchado nada, he leido al boca a los presentadores y he leído "Macarena" y he dicho soy yo. Y ya he empezado a saltar y superfeliz la verdad. Por mí, por mis padres, por mi familia, por todas las personas que me siguen, que han visto mi proceso desde chiquitita... Es que son muchas emociones a la vez y no me lo creo".

Su pasión por el flamenco Si hay algo de lo que siempre ha estado muy segura es de defender que "el flamenco no tiene medida" y quizás sea verdad, el flamenco se siente y te mueve las entrañas, pero si tuviese medida ella ha puesto el listón muy alto, aunque no le preocupa eso, para ella la alegría es que gane el flamenco porque "creo que es una danza en la cual está por encima de muchas cosas porque es arte. No tengo palabras de que el público me haya votado, tengo que agradecer a ese público que hayan sentido tanto como yo siento el flamenco y con eso me quedo, que a la gente le gusta ese flamenco que hago", ha explicado a RTVE Digital. Y tanto que ha gustado, el 45% de los votos del público así lo decía. Está claro que el flamenco es un arte que nos mueve y nos lleva hacia nuestras raíces, un género del que nos sentimos orgullosos y con el que nos emocionamos hasta el infinito y Macarena es la prueba de ello. 07.10 min The Dancer - Actuación "Esencia" de Macarena con Lola Indigo Otro de sus sueños era bailar con Lola Indigo en la Final, un momento que ambas han disfrutado mucho y que tienen una conexión muy especial que hemos visto desde el primer programa. Por eso, las palabras de su capitana han sido tan importante para ella: "Me ha dicho es que disfrute del premio, que me lo merezco, que he hecho muchos retos y que me lo merezco, y la verdad que me quedo con sus palabras", dice aún sin terminar de creerse lo que está pasando. Macarena Ramírez, ganadora de 'The Dancer', con Lola Indigo Macarena Ramírez, ganadora de 'The Dancer', junto a su capitana Lola Indigo

Una final con nivel de diez También ha tenido algunas palabras para alabar el trabajo de sus compañeros: "Mis compañeros han estado de nivel diez, ya ganase quien ganase somos todos campeones, porque tienen un pedazo de nivel cada uno con su disciplina, y estaba mi Claudia luchando por ese flamenco también... La verdad que si no me lo hubiese llevado yo, cualquiera de los ocho también se lo merece tal como yo". Pero ha querido dejar claro que más allá de los grandes artistas que ha encontrado en este programa, se lleva grandes amigos y compañeros de profesión: "He visto un gran nivel, unos grandes artistas que siempre me los llevaré en el corazón y sobre todo compañeros, que eso es lo fundamental". 04.21 min The Dancer - Actuación por la cultura segura de los capitanes y finalistas Además, ha querido hacer referencia al número de la Final que preparó Rafa Méndez en el que defendían una cultura segura. La ganadora ha explicado cómo han vivido ese gran momento: "Nos hemos metido tanto en el papel porque es lo que hemos vivido y lo que estamos viviendo, y la verdad que ha sido muy bonito vivirlo con todos los compañeros, con el público, llevarlo a la tele". Para ella es una realidad muy tangible, ella estaba triunfando en Madrid cuando tuvo que volverse a su tierra natal por el covid-19. Todos los espectáculos en los que tenía contrato se cancelaron y tuvo que dejar la capital para volver a ensayar en el salón de la casa de sus padres. Macarena sabe de lo que habla y no se cansa de decirlo: "Queremos bailar y subirnos a un escenario y también más programas de este tipo porque nos da una luz, un camino, nos lleva a un lugar que es donde nosotros queremos, que es montar en un escenario y demostrar nuestra danza. ¡Y qué bonito que haya un programa de danza! Porque yo siempre digo que la danza es la cura de todos los males".