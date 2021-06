Lo que no viste de la Final de 'The Dancer'

La Final de 'The Dancer' brilló por la calidad de los concursantes en sus actuaciones y también por las sorpresas que tanto capitanes como presentadores nos dieron durante la gala. La actuación de Lola Indigo fue uno de los momentos más comentados en redes, al igual que el momento final en el que Macarena Ramírez era proclamada como la ganadora de la primera edición del talent show que han producido Televisión Española junto a Fremantle.

Más allá de las sorpresas que vimos durante la emisión, vamos a contar los secretos que hay detrás de la pantalla. Y es que en la cuenta de TikTok de 'The Dancer' han compartido algunos de los vídeos en los que nos detallan cómo se grabaron las actuaciones o cómo se prepararon los bailarines para el programa. Uno de los vídeos que podremos encontrar será precisamente un making off de cómo se grabó la actuación de Lola Indigo para el inicio de la Gran Final. Un rodaje que tuvo lugar de noche en los exteriores del set de grabación de 'The Dancer'.

También podemos ver cómo algunos de los finalistas ocupaban las sillas de la sala de maquillaje de Alberto Dugarte, por sus manos pasaron AlexTopDancer, Claudia, la utrerana, Exon, Rosa o la ganadora del concurso, Macarena Ramírez. Todos pasaron por las manos del maravilloso maquillador antes de salir al escenario.

Y si pensábais que el pelo de Rafa Méndez tenía un look casual poco trabajado, os equivocáis. El coreógrafo también tiene un equipo de peluquería que se encarga de que él y toda su imagen sea perfecta.

Y no podíamos acabar de otra manera, en esta maravillosa colección de vídeos también podemos ver cómo los concursantes se enfrentaron a los momentos previos de su actuación: nervios, abrazos, celebraciones... En esos instantes todo vale, ¡y más siendo la Gran Final! 'The Dancer' nos ha abierto las puertas de su escuela de baile, pero también de sus corazones y esperamos que tarde o temprano vuelva una nueva edición con la que nos hagan saltar del sofá.