En las últimas temporadas el pantalón ha ido ganando terreno a las faldas y vestidos, sobre todo en las alfombras rojas, que influyen mucho en los looks que luego vemos en las fiestas, desde las bodas a los eventos de moda. Iconos de estilo como la reina Letizia, Nieves Álvarez y Naty Abascal llevan años apostando por ellos. ¿Cuál es su poder? La novedad. Durante años, e incluso décadas, los looks festivos (bodas, bautizos y comuniones) se han construído con faldas y vestidos pero poco a poco esto ha ido cambiando.

En la misma época, pero con un estilo mucho más femenino tenemos a Joan Crawford , ganadora de un Premio Oscar en 1945. Ella fue una de las primeras en demostrar que el glamour no estaba reñido con llevar o no pantalones, y que estos eran prendas totalmente aptas para cualquier alfombra roja .

Sin Coco Chanel , no estaríamos escribiendo esta historia, la misma que ella hizo posible cuando se puso unos pantalones y nos brindó esa oportunidad a todas. La diseñadora francesa sentenció el corsé, instauró el corte de pelo a lo garçon y otorgó al color negro el poder de la elegancia. Entonces la moda cobró otro sentido, uno que va mucho más allá de lo estético y que, por primera vez, empoderaba a la mujer . Ella fue la encargada de iniciar el movimiento que muchas mujeres siguieron orgullosas. Marlene Dietrick forma parte de la lista de iconos del cine o la música que se sumaron a esta tendencia durante la década de los años 30. La actriz nacida en Alemania utilizó las prendas masculinas como un básico más de su armario, que contrastaban con sus glamurosos peinados y su potente maquillaje .

¿Qué se lleva ahora?

Los pantalones pitillo entraron con fuerza en nuestro armario, pero prácticamente han quedado desterrados. Los hemos cambiado por pantalones más anchos, fluidos, donde prime la comodidad ante todo, sin necesidad de perder estilo. Sara Carbonero lo sabe y por eso se ha hecho con estos pantalones flare de tiro alto de Sandro Paris. Un estilo entre hippie y vintage, con estampado floral en tonos azul bebé, que nos encanta. ¡Es como ir en pijama!

Sara Carbonero posa para su Instagram INSTAGRAM

Irina Shayk puede ponerse un traje rosa, pantalones de serpiente, etc. ¡Todo le queda de lujo! A la modelo le encanta salir a pasear con su hija por las calles de Nueva York o jugar con ella correteando por los parques. Estos vaqueros rectos son una de las prendas de esta temporada y la mejor elección si lo que buscas es ir cómoda.

La modelo Irina Shayk paseando en Nueva York GTRES GTRES

Emily Ratajkowski apuesta por otra tendencia, los pantalones oversize con pinzas de corte masculino. La modelo nos inspira casi a diario con diferentes looks, como este, que destaca entre el streetstyle. Esta combinación no es apta para todos los públicos. Y tú, ¿te atreverías?

La modelo Emily Ratajkowski paseando por las calles de NY GTRES GTRES

Para saber lo que se lleva ahora solo hace falta echar un ojo al armario de las influencers. María Pombo lo tiene claro: los pantalones de campana. Y si son jeans, mejor que mejor porque pegan con todo. De hecho, esta prenda es la que más abunda en su última colección de su marca de ropa, Name The Brand. Marcan las la cintura y las curvas y dan un toque de estilo a cualquier look, independientemente de lo que llevemos puesto en la parte de arriba.